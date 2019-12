Polar M200

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit Polar sporthorloge heeft een rond zwart-wit scherm met bediening via de knoppen aan de zijkant. Hij heeft een rubberen band met plastic wijzerplaat en metalen behuizing. Hij kan je hartslag meten via een ingebouwde hartslagmeter. Tijdens het (hard)lopen meet hij tijd, afstand, tempo, hartslag, hartslagzones, calorieën en de duur van een ingestelde ronde. Het sporthorloge heeft geen fiets- of zwemmodus maar wel een 'overige outdoor'-modus. Hiermee meet je tijd, hartslag en tempo.