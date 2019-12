Polar M430

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit Polar sporthorloge heeft een rechthoekig zwart-wit scherm met bediening via de knoppen aan de zijkant. Hij heeft een ingebouwde hartslagmeter, maar je kunt er ook een losse hartslagmeter aan koppelen. Tijdens het hardlopen meet hij afstand, tijd, tempo, calorieën, hartslag, tijd per hartslagzone, hoogte en stijgen en dalen. Tijdens het fietsen houdt hij je afstand, calorien, rondetijden etc. bij. Dit sporthorloge is niet geschikt om je zwemprestaties mee vast te leggen.