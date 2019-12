Polar Vantage V

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit Polar sporthorloge heeft een rond kleurenscherm met aanraakscherm, en hij heeft een siliconen band. Het horloge heeft een ingebouwde hartslagmeter, en het is mogelijk om een externe hartslagmeter te koppelen. Tijdens het hardlopen meet je afstand, tijd, tempo, gemiddelde hartslag, hoogte, stijging en daling en huidige tijd. Tijdens het fietsen meet je afstand, snelheid, duur, gemiddelde hartslag, tijd en de huidige tijd. En in het zwembad meet je je hartslag, afstand, duur, rusttijd en huidige tijd. Meer metingen zijn achteraf zichtbaar of in te stellen op de smartwatch en via de app.