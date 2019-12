TomTom Runner 3 cardio + music

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit TomTom sporthorloge heeft een rubberen band met plastic wijzerplaat en rechthoekig zwart-wit scherm met bediening via de knoppen aan de zijkant. De TomTom beschikt over een ingebouwde hartslagmeter en er kan een externe hartslagmeter aan gekoppeld worden. Tijdens het (hard)lopen meet hij snelheid, tijd, afstand, gemiddelde snelheid, calorieën, hartslag en hartslagzones. Op de fiets kan je snelheid, tijd, afstand, gemiddelde snelheid, calorieën, hartslag en hartslagzones meten. Dit sporthorloge kan tijdens het zwemmen afstand, tijd, tempo, calorieën, slagen per lengte zwembad en slagen per afstand meten. De Runner 3 is gelijk aan de TomTom Spark 3, alleen het uiterlijk is anders.