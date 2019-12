Terugroepactie Cuisinart staafmixers

Nieuws|Fabrikant Cuisinart roept een aantal staafmixers terug. Het mes van de staafmixers kan in uitzonderlijke gevallen breken.

Volgens de veiligheidswaarschuwing, die onder andere via de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verspreid, kan het mes van de staafmixers in uitzonderlijke situaties breken, wat gevaar kan opleveren voor de gebruiker. Het betreft onderstaande producten die van 2010 tot en met 2016 zijn geproduceerd:

CSB800E, EAN-code 3 030050 053043

CSB801E Multifonction, EAN-code 3 030050 076530

P0565E (CSB800E en isotherm bag), EAN-code 3 030050 071573

Ben je in het bezit van zo'n staafmixer, dan kun je contact opnemen met Cuisinart via telefoonnummer 079 3634242. Zie voor meer informatie de klantenservicepagina van Cuisinart.

De staafmixers van Cuisinart zijn niet getest door de Consumentenbond. Ga voor alle door ons geteste staafmixers naar onze vergelijker van staafmixers.