Rowenta RH9299WO Air Force Flex 460

Steelstofzuiger met kruimeldief die geïntegreerd is in het handvat en die je in zijn geheel van de steel afhaalt. De stofbak heeft een inhoud van 0,76 liter. Een lege accu weer volledig opladen duurt 2,5 uur. Met een volle accu kun je 14 minuten zuigen in de hoogste stand. Je laadt de stofzuiger op door hem op het oplaadstation te zetten. Je kunt de stofzuiger instellen op 2 verschillende snelheden. De stofzuiger weegt 3080 gram en de losse kruimeldief 1710 gram. Er wordt een mondstuk voor kieren meegeleverd, een meubelborstel en een mondstuk voor bekleding. Overige meegeleverde mondstukken en accessoires: gekromde meubelborstel en een extra meubelborstel. Er zit een lampje voor op het mondstuk.