Onzinclaims in de prullenbak

De Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft korte metten gemaakt met een aantal gezondheidsclaims op voedingsmiddelen. De Consumentenbond heeft jaren gestreden voor strengere wetgeving op het gebied van claims, juist omdat het vaak loze kreten of holle beloftes zijn.

Mede door de lobby van de bond is er sinds medio 2007 een nieuwe Europese verordening van kracht, waarin staat dat de EFSA een claim eerst moet goedkeuren. Daarbij wordt gekeken naar het onderliggende bewijsmateriaal. De eerste acht claims zijn nu beoordeeld, en daarvan zijn er zeven door de EFSA naar de prullenbak verwezen. Eén van de afgekeurde claims is van Becel Pro-actief. De belofte ‘Verlaagt de kans op hart- en vaatziekten’ is in de ogen van de EFSA te stellig. Het ligt voor de hand dat de Europese Commissie het advies overneemt. In dat geval mag Becel de claim alleen nog in afgezwakte vorm op de verpakking en in de reclame gebruiken.

Topje van de ijsberg

De eerste controle-ronde is pas het topje van de ijsberg. Er liggen bij de EFSA nog duizenden andere claims. In de loop van 2009 wordt duidelijk welke claims wel en niet mogen. Dan buigt de Europese Commissie zich over de adviezen van de EFSA. In Nederland moet de Voedsel en Warenautoriteit vervolgens controleren op de naleving van de regels, maar ook de Consumentenbond zal een oogje in het zeil houden.