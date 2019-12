Stofzuiger met stofzak én stofbak: Bosch GL-20 BGL2UA2008

Eerste indruk|De GL-20 BGL2UA2008 van Bosch is een hybride stofzuiger waarmee je kunt stofzuigen mét en zonder stofzak. Is dat handig? En hoe goed werkt hij?

Beter mét dan zonder stofzak

Als je hem gebruikt met stofzak, is de Bosch BGL2UA2008 een prima compact, lichtgewicht stofzuigertje met een mooie prijs. Het is handig dat je door kunt zuigen als de zak vol is en je nieuwe stofzuigerzakken op zijn. Maar kies hem niet als je op zoek bent naar een goede zakloze stofzuiger. De zuigprestaties vallen tegen zonder zak. Bovendien is hij zakloos erg lawaaiig en is het legen van de bak en schoonmaken van de filters een vies klusje. Met zak zuigt hij prima en maakt hij iets minder lawaai.

Hij is ook verkrijgbaar in het blauw; de Bosch BGL2UA2018. Deze stofzuiger claimt op het energielabel een iets hogere zuigprestatie op harde vloeren.

Voordelen

Zuigt met stofzak prima

Zakloos doorzuigen als de stofzakken op zijn

Compact

Lichtgewicht

Gemakkelijk op te bergen

Nadelen

Matige zuigprestaties met stofreservoir

Je moet bukken om het mondstuk goed te laten glijden

Lawaaiig

Legen van de stofbak is een vies klusje

3 filters om te onderhouden

Voelt niet zo degelijk aan

Zak en zakloos?

Wanneer je de stofzuiger opent, kun je een stofreservoir of een stofzak plaatsen. Volgens Bosch heeft iedere methode zijn eigen voordelen:

met stofreservoir bespaar je op stofzakken

met stofzak kom je minder in aanraking met het stof bij het legen

Beide waar, maar de voordelen gelden dus niet tegelijkertijd. Mogelijk komt zo’n hybride stofzuiger van pas als je stofzakken op zijn. Dan kun je met het stofreservoir nog blijven stofzuigen.

Zuigt beter met stofzak

Er zit merkbaar verschil in zuigkracht tussen zuigen met stofreservoir en met stofzak. Met stofreservoir moet je hem op maximale zuigkracht zetten en zelfs dan zuigt hij niet alles zomaar op. Met stofzak zuigt hij op een lagere stand zelfs beter dan maximaal met stofbak. Hoewel er aanzienlijk krachtiger stofzuigers zijn, lijken de zuigprestaties met stofzak prima.

Lawaaiig

Op het label prijkt 80 dB. En dat is veel! Hij maakt het meeste lawaai als je met het stofreservoir op de maximale stand zuigt. Met de stofzak kan het vermogen iets omlaag, waardoor het geluid iets acceptabeler is.

Mondstuk stokt

De stofzuiger heeft een telescopische zuigbuis. Die heeft een gemiddelde hoogte. Maar als je de steel tijdens het zuigen te rechtop houdt, loopt het mondstuk vast op de vloer. Met name op tapijt stokt de stofzuigbeweging. Wanneer het mondstuk eenmaal losschiet, vliegt het mondstuk juist over het tapijt. Om soepel te bewegen is het daarom nodig de handgreep omlaag te brengen en dus te bukken.

Onderhoud van stofbak en 3 filters

Het legen van de stofbak is nooit een fris klusje. Deze is daarop geen uitzondering. Het bakje bestaat uit veel hoekjes waar het stof gaat zitten. Je leegt hem door eerst 2 kleppen te openen.

Onderop de bak zit het eerste filter; het schuimfilter. Deze is wasbaar. Daarnaast heeft de stofzuiger nog een wasbaar motorfilter en een microhygiënefilter. Wanneer je gebruik maakt van de stofzak, hoef je alleen het motorfilter af en toe te wassen en het microhygiënefilter zo nu en dan te vervangen.

Er zit een indicator op de stofzuiger wanneer je de filters moet onderhouden. Maar volgens de handleiding werkt dit alleen bij gebruik van een stofzak. Het is duidelijk dat de indicator de weerstand opmerkt, want hij gaat ook op rood als het mondstuk zich vastzuigt.

Compacte stofzuiger

Het is een compacte stofzuiger met een afmeting van ongeveer 37 x 26 x 23 cm. Je kunt hem gemakkelijk opbergen. Daarnaast is hij erg licht; met stofbak en handgreep weegt hij nog geen 5 kg. Compacte stofzuigers hebben vaak minder ruimte voor een lang snoer. Ook deze stofzuiger heeft een beperkt werkbereik van 8 meter.

Deze stofzuiger claimt een extra grote stofzak te hebben. De stofzak is inderdaad groot, maar door de beperkte binnenruimte vouwt de stofzak niet geheel uit. Je kunt dus niet van de hele capaciteit gebruik maken.

