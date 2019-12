Enquête robotstofzuiger

Hoe zit het met onze interesse in robotstofzuigers? Waarom zouden we wel of niet voor een robotstofzuiger kiezen? Wat verwachten we eigenlijk van een robotstofzuiger? We legden het voor aan ons internetpanel. Ruim 11.000 panelleden vulden de enquête in.

Conclusies

Slechts een klein deel van de respondenten is geïnteresseerd in een robotstofzuiger. Het panel ziet weinig toegevoegde waarde om een robotstofzuiger in huis te nemen. Vaak achten ze het huis niet geschikt, maar veelal ontbreekt ook de noodzaak.

Het deel dat wél geïnteresseerd is, ziet zo’n hulp in het huishoudelijk werk wel zitten. Het scheelt werk en tijd als je zelf minder je vloer hoeft te zuigen. Overigens verwacht een aanzienlijk deel hiervan dat ze nooit meer de vloer hoeven te stofzuigen. Daarbij vinden ze dat hij goed het normale vuil onder de bank en rond tafelpoten moet zuigen, maar hebben ze twijfels of hij overal wel goed komt.

Opvallend is dat de meerderheid slechts €300 voor een robotstofzuiger wil betalen, terwijl ze al gauw ruim €500 kosten.

Weinig interesse in robotstofzuigers

Van de 11000 respondenten van ons internetpanel zijn slechts 3000 geïnteresseerd in een robotstofzuiger of hebben er eentje. De overige 8000 heeft geen interesse in robotstofzuigers en hebben we daarom ook niet alle vragen voorgelegd. Het overgrote deel van het panel is een man van 65 jaar of ouder en samenwonend zonder kinderen.

Waarom zou je een robotstofzuiger kopen?

De voornaamste reden om een robotstofzuiger te kopen is de besparing in huishoudelijk werk: 'ik heb een hekel aan stofzuigen'. Daarnaast speelt tijdbesparing en het feit dat het schoner blijft ook een rol. Zo’n 15% zou een robotstofzuiger overwegen vanwege fysieke klachten.

Er zijn ook heel wat redenen om géén robotstofzuiger in huis te halen. Zo is volgens onderzoek bijna een kwart het huis er niet geschikt voor. Dat is goed mogelijk als je een vol huis hebt, veel trappen, drempels of hoogpolig tapijt. Daarbij wordt vaak genoemd dat robotstofzuigers nog niet goed genoeg zijn en dat je alsnog zelf aan de slag moet.

Er blijkt ook grote nuchterheid bij de panelleden: 'wat een onzinnig product'; 'bewegen is goed voor de mens'; 'mijn stofzuiger doet het prima'.

Hoge verwachtingen robotstofzuigers

De verwachtingen zijn hoog. Een derde van de geïnteresseerden verwacht zelf af en toe nog de hoekjes te hoeven zuigen. Een kwart verwacht zelf nooit meer de vloer te hoeven stofzuigen. Helaas zijn veel robotstofzuigers nog niet zo goed dat ze je hele vloer schoonmaken. Het is vooralsnog dus slechts een aanvulling op de gewone stofzuiger.

Van een robotstofzuiger wordt verwacht dat hij in ieder geval kruimels, harde vloeren en haren zuigt. Ook moet hij toch echt rond tafelpoten, onder de bank en een afgebakende ruimte zuigen. Het wordt betwijfeld of de robotstofzuiger goed over snoeren kan rijden, of hij in alle hoekjes komt en of laagpolig tapijt gezogen kan worden. De verwachtingen zijn niet echt onrealistisch. Er wordt niet verwacht dat een robotstofzuiger meubels, vloeistof, trap of gordijnen zuigt.

Lees hoe goed robotstofzuigers zijn of bekijk de testresultaten van onze test robotstofzuigers.

Prijs robotstofzuiger

Een robotstofzuiger die de vloer goed schoon zuigt, mag maximaal €300 kosten. Dat geeft ruim een kwart van de mensen aan. Nog een kwart wil er zelfs maar €200 aan uitgeven. Opvallend, want robotstofzuigers zijn duur. Hoewel de goedkoopste uit onze robotstofzuigertest minder dan €100 kost, betaal je voor een robotstofzuiger al gauw honderden euro’s. Slechts 6% is bereid meer dan €500 te betalen, terwijl de meeste robotstofzuigers uit de test duurder zijn en de duurste zelfs €1000.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke robotstofzuigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste robotstofzuiger

Lees ook: