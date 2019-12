Eerste indruk|De Ergorapido 2 in 1 is een snoerloze stofzuiger, met een afneembare kruimeldief op de steel. Hij kan als gewone stofzuiger en als kruimeldief worden gebruikt.

Wat is de Ergorapido?

Volgens de fabrikant kan de Ergorapido:

met de stofzuiger 80 m2 zuigen als hij volledig is opgeladen;

dankzij het dubbeldraaiende vloermondstuk gemakkelijk manoeuvreren;

gemakkelijk haren, vezels, stof en kruimels van harde vloeren en vloerbedekking opzuigen;

in 15 tot 20 uur volledig worden opgeladen als hij leeg is.

Op de kruimeldief zit een stofreservoir dat ook voor de stofzuiger dient, en volgens de fabrikant 0,5 liter stof aan kan. Dat is niet zo groot: bij conventionele stofzuigers maten we een stofcapaciteit van gemiddeld zo'n 2,3 liter.

De Ergrorapido weegt ongeveer 2,4 kg - een conventionele stofzuiger gemiddeld zo'n 7 kg. De Ergorapido verbruikt 2,5 tot 3 watt. Als hij net is gebruikt verbruikt hij meer: zo’n 3,5 watt. Het totale verbruik hangt af van hoe vaak u hem gebruikt. Een grof gemiddelde is zo’n 25 kWh per jaar, wat neerkomt op ongeveer €5,50 per jaar.

We kochten de Ergorapido bij BCC voor €150.

Drie proefpersonen testten de Ergorapido als stofzuiger en keken hoe goed hij is in het opzuigen van stof, confetti, mensen- en kattenhaar van zowel tapijt als harde vloeren. Lees voor onze bevindingen de testresultaten.

Testresultaat: Ergorapido

We testten de Electrolux Ergorapido 2 in 1 als stofzuiger op gebruiksgemak en prestaties, en hoelang je ermee kunt stofzuigen voor hij weer moet worden opgeladen. De stofzuigprestaties vergeleken we met die van de Siemens VS07G1666 (beste koop in onze stofzuigertest) en de Dyson DC 19 Origin.

In gebruik nemen

De stofzuiger komt al gedeeltelijk geladen uit de verpakking, dus u kunt meteen aan de slag. We hebben niet gemeten hoelang hij deze eerste keer blijft zuigen, maar hebben het apparaat na zo'n twee minuten zuigen 24 uur op het laadstation gezet, zoals aangegeven in de handleiding.

Als de Ergorapido niet op het laadstation, maar op een (gladde) vloer wordt neergezet, heeft hij de neiging weg te rollen en om te vallen.

Opladen

Om de Ergorapido op te laden, zet u de gehele stofzuiger op het laadstation. Dat gaat eenvoudig. Tijdens het opladen brandt er een blauw lampje op het laadstation. Twee van de drie proefpersonen vinden het licht te fel en groot.

Zuigkracht

De zuigkracht van de Ergorapido is op zich prima. Maar als je hem vergelijkt met de Siemens VS07G1666 (Testoordeel van 69 in onze stofzuigertest) en zelfs de Dyson DC 19 Origin (Testoordeel van 50) valt op dat je met de Ergorapido veel meer halen nodig hebt om stof weg te zuigen. Haren gaan dankzij de ronddraaiende borstels wel goed uit tapijt, maar ze blijven vastzitten in de borstels hangen en zijn er moeilijk uit te krijgen. De ventilatie aan de achterkant van het apparaat blaast stof en kruimels soms weg als je het apparaat laag houdt.

Wendbaar

Het mondstuk van de Ergorapido is wat smal, waardoor hij er langer over doet om hetzelfde oppervlakte te zuigen dan een conventionele stofzuiger. Maar dat smallere mondstuk maakt hem wel heel wendbaar. En er zit geen snoer in de weg bij het manoeuvreren.

Trappen

De Ergorapido is lichter dan conventionele stofzuigers en er zit geen snoer aan. Dat is erg handig bij het stofzuigen van de trap. Maar je moet wel bij elke trede de gehele stofzuiger verplaatsen. Het is dus maar net wat u wel en niet prettig vindt bij het zuigen van trappen.

Zwaar

Voor lange stofzuigbeurten is de Ergorapido zwaar: je bent steeds een complete stofzuiger aan het duwen. Sommige proefpersonen voelen dat in hun rug en armen. Dat de stofzuiger door de roterende borstels soms lastig in bedwang is te houden, helpt ook niet echt. Door de kruimeldief past de Ergorapido niet goed onder banken en kasten.

Halfuur

Onze proefpersonen konden met de Ergorapido in de laagste stand nog geen halfuur zuigen.

Kruimeldief

Het mondstuk van de kruimeldief lijkt klein en heeft een wat vervelende vorm: duwen gaat niet zo prettig, vooral niet over tapijt.

Schoonmaken

Om het stofreservoir te legen en de filters schoon te maken, moet je het stofreservoir van de kruimeldief klikken. Er zit een veermechanisme in de filter die het verwijderen van het stof makkelijker zou moeten maken, maar die laat het stof juist alle kanten uit vliegen. Het stof uit het reservoir kloppen gaat op zich makkelijk, maar we blijven stofzakken wel hygiënischer en schoner vinden.

Conclusie

De Electrolux Ergorapido is vooral handig als stofzuiger die je altijd bij de hand hebt, voor kortere stofzuigbeurten. Er zit geen snoer in de weg, hij is vrij licht en lekker wendbaar. Maar de zuigkracht is minder, en het mondstuk en stofreservoir zijn kleiner dan bij een conventionele stofzuiger. En je kunt er minder lang achter elkaar mee zuigen. De Ergorapido is dus geen volwaardige vervanger van uw stofzuiger.

