Goedkope stofzuigers zijn best goed

Nieuws|In 2018 testten we relatief veel goedkopere stofzuigers, omdat we in de marktcijfers zien dat deze stofzuigers enorm populair zijn. Hoe goed doen deze stofzuigers het in de test?

Ruim voldoende

Stofzuigers onder de €100 behalen gemiddeld een ruime voldoende. Eerder deelden we geregeld drieën uit aan hele goedkope stofzuigers, maar zulke lage cijfers blijven dit jaar achterwege. Toch loop je, wanneer je een stofzuiger onder de €100 koopt, wel een grotere kans dat hij onder de maat presteert. De onvoldoendes uit de stofzuigertest vallen wel voornamelijk in deze groep.

De beste stofzuiger onder de €100 is de Proline VCB3APARQUET. Deze stofzuiger met zak scoort een 6,7 en kost slechts zo'n €70.

De slechtste stofzuiger onder de €100 is de Bestron ABL 830RB Puro Plus en het technisch gelijke broertje Bestron ABL 830WB Puro Plus. Deze stofzuigers scoren een 4,8 en kosten beide zo'n €50.

Niet zakloos of onder de €60

Met name Philips en Dirt Devil hebben voordelige stofzuigers onder de €100 die het goed doen. Ook onder de €75 vind je prima stofzuigers. Vooral stofzuigers van Inventum of de grotere merken zoals AEG of Bosch presteren nog ruim voldoende. Onder de €60 dalen de scores rap en kom je dus sneller in de gevarenzone. En goedkope, zakloze modellen zijn ook zeker niet aan te raden. Alleen Dirt Devil heeft goeie zakloze modellen onder de €100.

Mindere kwaliteit

Hoe minder je betaalt voor de stofzuiger, hoe groter de kans is dat er íets mis mee is. Van de geteste stofzuigers onder de €100 zien we opvallend veel extreem lage scores verspreid over de verschillende testonderdelen. Over het algemeen kun je zeggen dat goedkopere stofzuigers minder goed stof van harde vloeren of huisdierharen van tapijt zuigen. Ook is de kans groter dat de filters meer stof doorlaten. En tenslotte maken deze stofzuigers over het algemeen meer lawaai.

Benieuwd hoe een specifieke stofzuiger onder de €100 scoort op de stofzuigertest? Kijk in de stofzuigervergelijker voor de testresultaten.

