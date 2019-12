Huishoudbeurs 2015: Wat ons opviel

Cycloon-technologie ook bij Black & Decker

Dyson staat natuurlijk bekend om zijn cycloontechnologie, maar ook Black & Decker introduceert in april van dit jaar een steelstofzuiger (de ORA) met soortgelijke technologie. De ORA heeft 12 cyclonen, dat is 2 keer zoveel als Dyson. Hiermee zou de stofzuiger niet aan zuigkracht verliezen, maar de zuigprestaties gaan we natuurlijk nog laten onderzoeken in ons laboratorium want wij konden er op de beurs alleen even aan snuffelen.

De opvangbak is eenvoudig te verwijderen en te openen zodat je hem kunt legen in de prullenbak. Hij kan nadien afgespoeld worden onder de kraan. Hij heeft een gemotoriseerde borstel voor het zuigen op gladde vloeren. Zuig je tapijt dan kun je die borstel stilzetten.

De ORA is er in een 2-in-1-versie waarbij de kruimeldief in de stofzuiger is geïntegreerd. Die kruimeldief is met een druk op de knop te verwijderen en los te gebruiken. De kruimelunit heeft een uittrekbare slang van 80 cm. Met 4 ledlampjes wordt aangegeven hoe vol de lithium-ion batterij is.

De andere versie is eigenlijk een kruimeldief waar je een lange steel op kunt klikken voor vloeren. Adviesprijs van de kruimeldief met steel is €249 en de 2-in-1 gaat voor €299 in de markt.

Vergelijk alle geteste stofzuigers.

Handig voor in de tuin

Geen ruimte in de tuin voor een tafel en een bank? De opvouwbare picknicktafel lost dat probleem voor je op. Hij klapt in een simpele beweging van een bankje in picknicktafel en weer terug. Van geimpregneerd vurenhout, dus kan binnen en buiten staan. Te koop via www.tiptopprojecten.nl voor €249.

Geen gehannes meer met toiletblokjes

In 6 verschillende vrolijke designs zijn de nieuwe toiletreinigers van Toilet Tapes verkrijgbaar. Het is een toiletblokje dat met een plakbandje makkelijk aan de toiletpot te bevestigen is. De tape is ook weer makkelijk los te halen en weg te gooien. Kosten? €1 bij het Kruidvat.

Wimpers uit een flesje

De tijd van plakwimpers is voorbij als het aan de verkopers van dit alternatief ligt. Je brengt tussen 2 lagen mascara een laagje katoenvezels van quicklashes aan. Om het af te maken gebruik je een verwamde wimpertang. Die katoenvezels zitten in een flesje en zijn in principe onbeperkt houdbaar.

Wij lieten ons onder handen nemen op de beurs en het resultaat was echt indrukwekkend: de mascara bleef de hele dag zitten en was gewoon met water te verwijderen.

Het flesje is online te koop bij you + eye cosmetics voor €29,95. De verwarmde krultang kost €24,95. Op de beurs kost een pakketje €35.

Kinderen leren handen wassen

Er waren 2 aanbieders die zich richten op het handen wassen voor kinderen.

De SquidSoap (op de beurs 3 voor €8) stempelt een verklikker op de hand die het pompje bedient. Dat stempel moet weg worden gewassen door het kind.

Het andere product - de Knetterzeep - is een handgel die te gebruiken is zonder water. Handig voor onderweg en leuk voor de kinderen want het kriebelt en beetje in je handen en - zoals de naam al zegt - het knettert. Online te bestellen voor €4. Dat lijkt niet duur, maar daar komt nog €5,49 aan verzendkosten bij.

Hond aan de stofzuiger

Hond aan de stofzuiger; nee dat bedoelen we niet figuurlijk. De 'DP auto dog brush' (€200 op de beurs, normaal €249) bevestig je aan je eigen stofzuiger en vervolgens kam je de hond ermee. Je zet simpelweg de borstel op de haren van de hond en trekt hem langzaam naar beneden. De 12 ronddraaiende borstels doen het meeste werk voor je.

De hond op de beurs onderging het allemaal zonder problemen. Enige ervaring voor hond en eigenaar lijkt ons wel nodig voor een optimaal resultaat, maar het principe lijkt goed te werken. Voor meer informatie zie de website.

Slowjuicer

Tefal doet mee aan de slowjuicing trend met hun 'Infiny Press Revolution' (€220). Hij heeft 2 verschillende zeven, een voor het fijne werk en een wat grovere. Er zijn 3 kleine vulopeningen. Dat betekent dat je het fruit of de groente toch eerst in kleinere stukken moet snijden. Hij wordt geleverd met 2 kannen, een voor het sap en de andere voor de pulp.

Alle losse onderdelen kunnen in de vaatwasser. Het motorhuis moet afgenomen worden met een vochtige doek. Hij claimt stil te zijn en leek dat ook, al is dat moeilijk in te schatten bij al het rumoer op de Huishoudbeurs.

Ministoomreiniger

Kärcher stond op de beurs met een heel scala aan witte machines. Neemt Kärcher afscheid van geel? Nee, maar wit is de kleur voor de machines die in de witgoedhandel verkocht gaan worden. Verder viel ons oog op de SC1, een ministoomreiniger. Hij is veel compacter dan de andere stoomreinigers van Kärcher en kan dus makkelijk door het huis verplaatst worden. Hij wordt geleverd met badkamerborstel en vloerborstel.

Het ovenaccessoire was bij de beursprijs van €79,95 inbegrepen, maar zit normaal gesproken niet bij het pakket. Op een tank zou je zo'n 20 vierkante meter moeten kunnen reinigen.

Broodbakken met een capsule

Tommy teleshopping en Blokker slaan de handen ineen met de verkoop van de Easybread (€149). Een nieuw soort broodbakmachine die een apart compartiment heeft voor water en voor de droge ingrediënten. De droge ingrediënten koop je voorverpakt in een soort capsule. Die leg je in de machine en vervolgens kies je start. Na 2 uur en 10 minuten is het brood klaar.

Het brood is wel erg klein (500 gram). Er zijn 6 verschillende smaken verkrijgbaar. Of het echt goed werkt en of de broden lekker zijn moeten we natuurlijk nog proberen. Hou onze homeshopping rubriek in de gaten.

Vergelijk broodbakmachines op prijs en voorzieningen.