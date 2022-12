De invoering van het energielabel voor stofzuigers heeft ervoor gezorgd dat het vermogen en energieverbruik van stofzuigers fors is gedaald. Uit onze test blijkt dat stofzuigers sindsdien ook beter zijn gaan stofzuigen. Een stofzuiger heeft dus helemaal geen hoog vermogen nodig om goed te kunnen zuigen.

De zuigprestaties hangen namelijk vooral af van het mondstuk en hoe goed de onderdelen van de stofzuiger op elkaar aansluiten.

Energielabel voor stofzuigers ongeldig

Het Europese Hof van Justitie verklaarde begin 2019 de wetgeving over het stofzuiger-energielabel helaas ongeldig. Daarom mogen (web)winkels geen energielabel of informatie over het energielabel meer vermelden bij stofzuigers.

Er wordt gewerkt aan een nieuw energielabel. Dat is er waarschijnlijk pas in 2024. Lees meer over het besluit om het energielabel op te heffen.

Energieverbruik vergelijken

Zonder energielabel is het voor consumenten lastig om het energieverbruik van stofzuigers te vergelijken. In onze test meten wij het stroomverbruik. De verschillen tussen de stofzuigers zijn groot. Tientallen stofzuigers krijgen een onvoldoende, maar er zijn ook stofzuigers die een 10 scoren.

Kijk in onze vergelijker om stofzuigers te vergelijken op energieverbruik.