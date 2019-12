iRobot Scooba 390: review

Geschikt voor het dweilen van lege harde vloeren met een redelijk oppervlak. Hij dweilt goed, maar schrobt minder. Door het voorbereiden van de ruimte en het schoonmaken achteraf neemt het gemak flink af.

De test

We testen de Scooba op de harde vloer van een afgesloten ruimte, waar we hem vrij door de ruimte laten bewegen. Hoewel geadviseerd wordt om de vloer zo leeg mogelijk te halen, kijken we toch hoe hij reageert op verschillende objecten in de ruimte. We plaatsen een klein bankje, vaas en snoer.

Daarnaast zetten we hem op een linoleum vloer in een houten frame. Op de vloer strooien we een kleine hoeveelheid droge koffie, gieten een plasje koffie en plakkerige limonade en drukken een paar rozijntjes in de vloer. Ook hebben we koffie en chocolademelk vlekken laten indrogen. Zo is goed te zien hoe goed de robot schoonmaakt en of hij in de hoeken komt.

Bewegingen

Het is duidelijk te zien waar hij geweest is, omdat er natte banen zichtbaar blijven. Net als bij zelf dweilen. Hij neemt de hele ruimte mee. Hij zuigt strak tot aan de muur, maar in de hoeken komt hij niet. Rondom poten blijft hij lang bewegen. Kostbare tijd, want hij gebruikt wel water en accu, waardoor hij minder overhoudt voor de rest van de ruimte.

Hij doet ruim 45 minuten met een volle tank. De ruimte van ongeveer 12m2 heeft hij dan helemaal gedweild en is overal meerdere keren geweest. Aan het eind droogt hij zichzelf nog een paar minuten, maar helemaal droog wordt hij niet. De onderkant is nat en vies.

Schoonmaken

Kleine hoeveelheden los vuil worden keurig opgezogen. Maar als het teveel wordt, kan het kleine filtertje het niet aan en wordt het een vieze boel. Vooraf vegen of zuigen is dan wel nodig. Ook het plasje koffie zuigt hij netjes schoon. De eerste keer dat hij over de limonade gaat, veegt hij het uit. Pas na een tweede passage wordt het schoon. Het rozijntje is pas weg nadat hij die exacte plek meerdere malen is gepasseerd. Scrobben van vastgekoekt vuil is niet zijn sterkste punt.

Voorbereiden

Het advies van het leegmaken van de vloer blijkt niet overbodig. De Scooba duikt moeiteloos onder het bankje en het snoer door. Maar hij botst hard tegen objecten aan. De vaas wordt weggeduwd en valt om, maar ook het bankje duwt hij weg als hij tegen de poten aankomt. Uiteindelijk blijft hij toch hangen in het snoer.

Afbakenen

Over drempels gaat hij niet. Dat is aan de ene kant handig, zodat hij niet op tapijt komt. Maar drempels bakenen een ruimte al snel af. De virtual wall werkt wel, maar het is even puzzelen hoe je hem het beste in kan stellen en neer kan zetten. We plaatsen hem achter het kozijn om de volgende ruimte af te bakenen, maar dit pikt hij niet op.

Onderhoud

Het vullen en legen van de watertanks gaat gemakkelijk. Na elk gebruik moeten daarnaast 4 onderdelen worden schoongemaakt. Dat blijkt nodig, zeker als de Scooba flink wat vuil te lijf is gegaan. Het schoonmaken is niet moeilijk. Het is wel vies en het kost tijd. Die tijd besteed je liever niet aan een robot die werk voor je over zou moeten nemen.

Positieve punten

Vullen en legen gaat gemakkelijk.

Bediening is simpel.

Dweilen gaat goed.

Blijft bij tapijt uit de buurt.

Schoon te maken onderdelen duidelijk gemarkeerd.

Negatieve punten

Schrobben kost veel tijd.

Zuigen blijft beperkt tot zeer kleine hoeveelheden.

Lang bezig rondom poten.

Vloer moet helemaal leeggehaald.

Neemt geen drempels.

Onderhoud is vies werk en kost tijd.

Conclusie

De Scooba kan gemak bieden als je een grote, lege woonkamer hebt. Zo hoef je niet zelf te dweilen. Maar heb je kleinere ruimtes, dan zal dat gemak snel wegvallen tegenover de voorbereiding en het schoonmaken achteraf.

Voor de toekomst zou een combinatie van een robotstofzuiger en een dweilrobot een goede oplossing zijn. Dan zuigt hij grotere hoeveelheden vuil, maar ook vloeistof. Harde vloeren dweilt hij er dan meteen achteraan en op tapijt zuigt hij alleen. Dat is nu bij de Scooba of robotstofzuigers (nog?) niet het geval.

Wat is de Scooba 390?

De Scooba 390 is een robot voor het dweilen en schrobben van harde vloeren. Net als een robotstofzuiger trekt hij in een patroon over de vloer. Daarbij zuigt hij kleine hoeveelheden los vuil op, sproeit water op de vloer, rolt daar een borstel overheen en zuigt het vieze water weer op.

De Scooba heeft een doorsnede van 27 cm, weegt ongeveer 3800 gram en is 9 cm hoog.

Twee watertanks

De Scooba bestaat uit 2 watertanks; 1voor het schone water en 1 voor het vieze water en vuil. Vooraf vul je de schoonwatertank met water. Eventueel kan hier speciaal schoonmaakmiddel (€7,99 via iRobot.nl) aan worden toegevoegd, maar het kan ook met een scheutje azijn.

Volgens de handleiding doet de Scooba ongeveer 45 minuten met een volle watertank.

Voorbereiding

In de handleiding staat aangegeven dat het niet nodig is om vooraf de vloer te vegen. Behalve als er hele grote hoeveelheden vuil of vloeistof op de vloer liggen. Voor de beste prestaties adviseert iRobot om de vloer leeg te maken van stoelen, rommel en kleine kleedjes.

Dweilen

Tijdens zijn ronde detecteert de Scooba niveauverschil. Zo valt hij niet van de trap en gaat hij niet op je tapijt. Delen van de kamer kun je afschermen met een 'virtual wall'. Dit is een kastje dat een signaal uitzendt, die de robot oppikt als een muur waar hij niet voorbij mag. De Scooba stopt wanneer de tank leeg of de accu leeg is. Volgens iRobot doet de Scooba ongeveer 45 minuten met een volle watertank en maakt hij 80m2 schoon op 1 geladen accu.

Aan het einde van zijn ronde, gaat hij nog een aantal minuten in de droogmodus. Daarmee blaast hij zichzelf droog.

Schoonmaken

Na elk gebruik leeg je de tank met het vuile water. Ook wordt geadviseerd na elk gebruik de filter, vacuum poort, borstel en borstelkop schoon te maken.

Het zusje van de Scooba, de Braava, kwamen we tegen op een beurs. Deze robot neemt vloeren af, zoals een swiffer.