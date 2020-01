Jaaroverzicht stofzuigers

Begin 2019 werd het energielabel voor stofzuigers opgeheven. Sindsdien mogen (web)winkels geen informatie over het energielabel meer vermelden in de verkoopinformatie. Waarschijnlijk is dat de reden dat er in 2019 een stuk minder nieuwe, gewone stofzuigers op de markt verschenen.

Wel verschenen er meer robotstofzuigers en steelstofzuigers dan in de voorgaande jaren. Die werden bovendien beter én goedkoper.