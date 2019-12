LG Cordzero stofzuiger

LG CordZero: review

Conclusie

Gezien de prijs van deze stofzuiger (€800) zijn de verwachtingen hoog. Toch valt 'ie op enkele punten tegen. Hoewel het fijn is dat hij geen snoer heeft, beweeg je nog niet geheel vrij. Er rijdt nog steeds een stofzuiger rond je voeten op de grond. De RoboSense technologie werkt verre van optimaal, waardoor de toegevoegde waarde te betwijfelen is.

Daarnaast is de stofzuiger zwaar en lawaaiig en heeft 'ie een klein opvangbakje, ondanks de stofcompressor. Ook de afwerking/constructie van de stofzuiger is niet perfect.

Snoerloos

Het snoer van een stofzuiger is vaak een bron van ergernis. Het beperkt het werkbereik en je moet steeds van stopcontact wisselen. Het idee van een snoerloze stofzuiger is daarom niet gek; vrij stofzuigen! In de CordZero serie van LG zitten onder andere ook steelstofzuigers en robotstofzuigers. Dit is een andere vorm van vrijheid, want bij deze sledestofzuiger heb je nog steeds een stofzuiger die op de grond rijdt, terwijl jij het werk doet.

Gebruiksduur

Daarbij zit je gebonden aan tijd. De gebruiksduur in de normale stand is met 27 minuten krap aan, als je het hele huis wilt zuigen. Op de zachte stand zuigt hij zo'n 40 minuten, maar nemen de zuigprestaties merkbaar af.

Opladen

Opladen gaat simpel via een stekker in de stofzuiger. De stekker is met 150 cm overigens niet lang. Het laden wordt duidelijk aangegeven met lampjes op de stofzuiger. Volgens de fabrikant duurt het opladen 4,5 uur. Als je tussendoor op moet laden omdat je de schoonmaakbeurt niet redt op één accu, is dat lang. In plaats van een snoeroprolmechanisme heeft de stofzuiger dus een accu in de body. Het is al met al een zwaar geheel. Dankzij RoboSense-wielen zou dat geen probleem moeten zijn.

Automatische wielen onvoorspelbaar

De RoboSense-wielen rijden automatisch met je mee. Maar de handleiding doet al twijfelen:

'Houd het handvat in de juiste positie, zodat de ontvangende sensoren het signaal kunnen opvangen. Als de slang de verkeerde kant op is gedraaid, werkt de RoboSense-functie niet naar behoren'.

Stofzuigen doe je normaal gesproken door de handgreep kriskras van links naar rechts en heen en weer te bewegen. Omdat de sensor alleen aan de achterkant van de handgreep zit, vangt hij alleen signaal op als je in een rechte streep vooruit zou stofzuigen. Hij vangt geen signaal op als de handgreep dwars op de stofzuiger staat. Ook vangt hij geen signaal op als er een object tussenkomt of wanneer je een hoekje om gaat.

Door de kriskrasbeweging van het handvat tijdens het zuigen, vangt hij zo nu en dan het signaal op. Dit betekent dat hij onvoorspelbaar beweegt en soms ineens vaart maakt. Hij rijdt rond je voeten, omdat hij op het signaal reageert als hij meer dan 1 meter verwijderd is. Het effect is dat hij tegen je voeten aanrijdt, of voor je voeten rijdt als je een stap achteruit wilt doen.

Verplaatsen zwaar

Als de stofzuiger niet aanstaat, werken de automatische wielen niet. Hierdoor rijdt hij zwaar als je hem wilt verplaatsen terwijl hij uit staat. Je kunt de stofzuiger optillen aan het handvat bovenop. Alleen is de stofzuiger met een body van bijna 8 kg erg zwaar. Hij gaat dus ook niet gemakkelijk de trap op.

Stofreservoir

Als je eenmaal doorhebt hoe de stofzuiger in elkaar zit, is het verwisselen van de onderdelen niet moeilijk. Het stofreservoir trek je eenvoudig uit de stofzuiger. Het is jammer dat er geen klep op het reservoir zit die je open kunt klappen. Het deksel gaat niet gemakkelijk weer goed op de bak. Het bakje is klein. De stofcompressor is daarentegen wel een interessante ontwikkeling, omdat het het vuil compact drukt.

Bediening

De bediening van de motor gaat via de handgreep. Dit werkt duidelijk en eenvoudig, hoewel je niet kunt zien in welke stand de stofzuiger staat. Dit is enkel te horen.

Lawaai

De fabrikant claimt een geluidsniveau van 80 dB. Dat is vrij hoog voor sledestofzuigers. We hebben het geluid niet gemeten, maar het geluid wordt ervaren als zeer hinderlijk en hard. Ook in de zachte stand piept de stofzuiger vervelend.

Zuigprestaties

Zuigprestaties zijn moeilijk meetbaar, aangezien de situatie in het lab bij deze eerste indruk niet nagebootst kan worden. Zuigprestaties lijken redelijk, maar niet fantastisch. Op harde vloeren wordt het vuil gedeeltelijk door het mondstuk verplaatst in plaats van opgezogen.

Afwerking /constructie

Voor de prijs verwachten we sublieme afwerking. De stofzuiger heeft een opvallende vormgeving, maar van de afzonderlijke onderdelen verwachten we meer. Zoals het mondstuk; we zien in onze stofzuigertest beter vormgegeven en meer solide mondstukken. Ook het deksel van het stofreservoir voelt niet erg degelijk. Wanneer de stofzuiger niet in gebruik is, kun je het mondstuk aan de body haken (parkeerstand), maar erg soepel gaat dit niet.

In 2010 hebben we ook een snoerloze stofzuiger getest. Lees hoe we deze beoordeelden of kijk in de vergelijker welke stofzuigers een groot werkbereik hebben.

Wat is de LG CordZero?

Deze stofzuiger van LG is een zakloze sledestofzuiger zonder snoer. Hij ziet er precies zo uit als een gewone stofzuiger, alleen dan zit hij niet vast aan een snoer in het stopcontact. Van de 3 stofzuigers uit de CordZero serie is de VR94070NCAQ het meest uitgebreid. Deze stofzuiger heeft de volgende kenmerken:

Snoerloos

In plaats van een snoer heeft deze stofzuiger een ingebouwde Li-ion accu van 80 volt. Na gebruik laad je de accu weer op. Dit doe je door een snoer in het stopcontact en de stofzuiger te steken. Een indicator geeft aan dat hij aan het laden is. Ook lees je af hoever de accu geladen is.

Gebruiksduur gewone stand: 27 min.

Gebruiksduur max stand: 17 min.

Gebruiksduur min. Stand: 40 min.

Opgegeven oplaadduur: 4,5 uur.

Motor

De stofzuiger heeft een Smart Inverter motor van 620 W. Je kunt de zuigkracht instellen op 3 standen. Instellen doe je door op de '-' of '+' op de handgreep te drukken. Je zet de stofzuiger ook aan en uit door middel van een knop op de handgreep.

Automatische wielen

De stofzuiger heeft wielen die automatisch met je meerijden. LG noemt dit 'RoboSense'. Zo sleep je de body niet met de slang achter je aan. De wielen worden aangestuurd door middel van sensoren. Er zit een sensor op de handgreep en 3 sensoren op de body. Als de sensoren op de body detecteren dat ze meer dan 1 meter van de handgreep verwijderd zijn, komen de wielen in actie.

Stofcompressor

Stof wordt opgevangen in een stofreservoir. Het opgezogen vuil vliegt eerst door de stofscheider, waar de lucht en het vuil van elkaar gescheiden worden. De lucht stroomt door richting het uitblaasfilter, het vuil komt in het stofreservoir.

Tijdens het zuigen beweegt een tussenwandje rond in het reservoir. Dit zorgt ervoor dat opgevangen stof ineen wordt gedrukt. LG noemt dit 'Kompressor technologie'.

Opgegeven inhoud stofreservoir: 1,2 L.

Overige specificaties

Geluidsniveau: 80 dB.

Gewicht van de body: 7,9 kg.

Extra's: parketborstel, 2-in-1 borstel, kierenmondstuk, extra laadsnoer.

CordZero serie

In de CordZero lijn van LG komen nog twee andere sledestofzuigers op de markt.