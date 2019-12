Micro Sweep: review

Conclusie

De bewering dat de Micro Sweep makkelijk in gebruik is kunnen we onderschrijven. Hij komt ook vrij goed langs hoeken en randen. Tot zover het goede nieuws. Het uiteindelijke resultaat is namelijk teleurstellend. De Micro Sweep laat een deel van het vuil gewoon liggen.

De test

We gingen eerst aan de slag met koffiebonen, gemalen koffie, havermout en basterdsuiker. Op het eerste gezicht gaat het opzuigen hiervan prima. Jammer dat je niet kunt zien hoe vol die opvangbak zit, want die blijkt al snel vol. En als je dan de Micro Sweep optilt, valt een deel van het vuil er weer uit. Kun je weer opnieuw beginnen.

Neem je wat minder hooi op je vork en leeg je tussentijds de bak eerder. Dan zul je zien dat een deel van wat opgezogen leek eigenlijk onder de borstel door is gekropen en zich nu voor de microvezeldoek heeft verzameld. Dat deel ben je dan dus alleen maar aan het verplaatsen. Lekker handig…

Ook vloeistoffen of toch niet?

En dan het schoonmaken van sauzen en dergelijke: kan dat nu wel of niet? In het filmpje op youtube laten ze zien dat mosterd en bbq saus als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar in de handleiding staat dat de Micro Sweep niet geschikt is voor het opnemen van vloeistoffen. Toch zijn we benieuwd of het filmpje gelijk heeft.

Maar nee, hoewel het best aardig gaat, raden we het niet aan. De borstels worden namelijk als eerste vies. En het microvezeldoekje kan dan wel in de wasmachine, de borstels kunnen dat niet.

Gebruiksgemak

De Micro Sweep is eenvoudig in gebruik. Je moet de steel even in elkaar schroeven, batterijen erin en klaar ben je. Alleen nog aanzetten. Opbergen is zo gedaan want hij is vrij licht en klein. Hij is goed te besturen en kan onder de meeste meubels.

Wat is de Micro Sweep?

Productbeschrijving

De Micro Sweep is een rolveger en droge weil in één. Volgens Telsell maken de borstels 4.000 rotaties per minuut. Je krijgt er een microvezeldoek bij geleverd. Die kan in de wasmachine gewassen worden. De drie batterijen die je nodig hebt zijn niet meegeleverd. De Micro Sweep zou geschikt zijn om alles op te pakken wat de stofzuiger niet kan. Vuil zoals zand, en hondenharen zou hij moeiteloos opzuigen. Volgens het filmpje op youtube zouden ook sauzen zoals mosterd geen probleem moeten zijn.

Klinkt allemaal prachtig, maar is het ook waar? Bekijk onze review.