Philips stofzuiger zuigt tegels blinkend schoon

Zonnige resultaten

Waar we eind februari nog zes stofzuigers een fikse onvoldoende gaven, stemmen de stofzuigers van april ons zonnig. We testten twee gelijke Miele en drie gelijke Philips stofzuigers, welke alleen van kleur verschillen. Vooral deze Philips stofzuigers FC8721 (rood), FC8722 (zwart) en FC8723 (blauw) vielen op in positieve zin.

Schone tegels

Alle stofzuigers worden getest op zuigprestaties. Ze zuigen stof van harde vloeren, tapijt en uit kieren. En daarnaast zuigen ze huisdierhaar van tapijt. Deze drie Philips stofzuigers behalen de hoogste score tot nu toe op het zuigen van de harde, geribbelde keramiek tegels.

Pittige ribbels

Voorheen gebruikten we gladde harde vloeren voor de test. Vrijwel geen van de stofzuigers had hier moeite mee. Omdat we graag verschillen aangeven tussen stofzuigers, en niet iedereen compleet gladde vloeren heeft, hebben we de hardevloerentest iets pittiger gemaakt. We gebruiken nu geribbelde vloertegels in plaats van helemaal gladde. Gelukkig gaat dit de meeste stofzuigers nog steeds goed af. Maar voor deze drie Philips stofzuigers is het echt een koud kunstje; na één keer heen en weer is al vrijwel alle stof van de vloer. Lees meer over de stofzuigertest.

Goed mondstuk

Uit onze tests blijkt dat een goed mondstuk essentieel is voor een schone vloer. Een goed mondstuk is zo vorm gegeven dat hij niet alleen het vuil bij de opening zuigt, maar over de breedte van het hele mondstuk. Zo blijkt maar weer dat een stofzuiger met een laag vermogen (650 watt in het geval van deze Philips stofzuigers) goed kan schoonmaken. Lees meer over hoe stofzuigers zo efficiënt mogelijk vuil opzuigen.