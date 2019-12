Eerste indruk|Tot en met zondag 13 april is het weer Prijzencircus bij V&D. De folder staat vol met mooie aanbiedingen. Maar zijn de producten wel écht zo scherp geprijsd als de V&D wil doen geloven? En hoe doen ze het in de tests?

Prijzencircus

Ook dit voorjaar is het weer Prijzencircus bij V&D: 2,5 week lang aanbiedingen en koopjes. De Consumentenbond bekeek de aanbiedingen van afgeprijsde digitale en huishoudelijke producten. Zijn ze de moeite waard? Hoe scoorden ze in onze testresultaten? En, zijn de prijzen nou écht zo laag?

Let op: de elektronica aanbiedingen zijn alleen te krijgen in V&D vestigingen met een Dixons en op de website.



Dyson DC33 Triggerhead stofzuiger

Prijzencircusprijs: van €419 voor €379

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Over het algemeen scoort Dyson niet zo hoog als je mag verwachten voor de prijs. Voor het model, DC33 met Triggerhead vloerzuigmond, is de V&D prijs goed. Maar voor minder dan 2 tientjes extra koop je de DC33 Multifloor. Gelijk aan de Triggerhead, maar met extra parketborstel. In dezelfde DC33 lijn scoren de DC33 Allergy en Origin hoger, en zijn zelfs een paar tientjes goedkoper.

Spectaculaire aanbieding?

Het is een mooie aanbieding maar voor minder geld zijn er al betere stofzuigers te koop.

Dyson DC35 2-in-1 stofzuiger

Prijzencircusprijs: van €309 voor €249

Ons koopadvies

Niet echt een koopje, deze Dyson DC35 steelstofzuiger, die ook omgebouwd kan tot kruimelzuiger. Online is hij voor een paar tientjes minder te vinden. De DC35 is niet getest, maar zijn broer DC45 wel. Deze zuigt kruimels en harde vloeren prima, maar valt tegen bij huisdierharen of confetti. Het zuigen van trappen en het opbergen is gemakkelijk, maar de gebruikstijd is kort en de laadtijd lang.

Spectaculaire aanbieding?

Nee, kijk vooral online, daar is hij goedkoper te vinden.

Lees meer over stofzuigers.

Norton antivirus en protectie

Prijzencircusprijs: van €59,99 voor €24,99

Testresultaat: 6,0

Ons koopadvies

Norton Internet Security is een internetbeveiligingspakket dat in onze test middelmatig scoort. Norton Internet Security 2014 voor 3 PC's en een jaar lang updates kost op de site van Norton zelf nog steeds €70. Dit is een aanzienlijke besparing voor het eerste jaar. Wie nog een weekje geduld heeft kan hetzelfde product bij de Maffe Marathon van de Bijenkorf voor €20 aanschaffen. Let op: na een jaar zul je de licentie moeten verlengen om het pakket effectief te kunnen gebruiken. Waarschijnlijk betaal je dan meer dan €25.

Spectaculaire aanbieding?

Ja, maar let op: na een jaar moet je betalen om de licentie te vernieuwen.

Lees meer over antivirusscanners.

V&D Headset

Prijzencircusprijs: van €19,99 voor €12

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Een hoofdtelefoon van het type 'over het hoofd', en dan nog met een microfoon voor €20, dat is al niet veel. Voor €12 is het echt weinig. We hebben dit product niet getest. De geluidskwaliteit van de oorspeakers en microfoon kan variëren van slecht tot 'acceptabel'. Merkhoofdtelefoons (Philips, Skullcandy, Panasonic) zijn te koop vanaf €24.

Spectaculaire aanbieding?

Het is een erg goedkope koptelefoon. Maar wil je zeker zijn van degelijke kwaliteit dan koop je voor een tientje meer al een A-merk.

Lees meer over koptelefoons.

Canon PIXMA MG5550 all-in-one printer

Prijzencircusprijs: van €99,99 voor €75

Testresultaat: 6,7

Ons koopadvies

Deze all-in-one is echt een alleskunner: hij maakt mooie afdrukken, zowel in zwart als in kleur, scant en kopieert snel en is uitgerust met wifi en AirPrint. Er is alleen een hele grote maar: als je maar af en toe print, gebruikt hij heel erg veel inkt om de printkoppen schoon te houden.

Spectaculaire aanbieding?

€75 is een goede prijs, in de meeste winkels kost hij al gauw een tientje meer.

Lees meer over printers.

Samsung Galaxy Tab 3

Prijzencircusprijs: van €269 voor €219

Testresultaat: 7,4

Ons koopadvies

De Samsung Galaxy Tab 3 8.0 blinkt nergens echt in uit. Het is geen snelheidsmonster, heeft een redelijk scherm en twee nauwelijks opvallende camera's. Zijn achilleshiel is de accuduur van slechts 5,5 uur bij internetten.

Spectaculaire aanbieding?

Het prijskaartje van €219 klopt niet helemaal: in de winkel zelf betaal je namelijk €269. Pas daarna kun je bij Samsung €50 terugkrijgen via de cash back-actie van het bedrijf waarbij je je naam en adresgegevens moet invullen. Het meeleveren van een gratis hoes ter waarde van €50 maakt het echter toch een aantrekkelijke aanbieding.

Lees meer over tablets.

Seagate Externe-harde-schijf

Prijzencircusprijs: van €79 voor €59

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Seagate staat bekend om zijn harde schijven. De Seagate Expansion Portable Drive is een externe 2,5 inch harde schijf met een capaciteit van 1TB. Ruim genoeg voor een grote collectie foto's, muziek of video's.

Spectaculaire aanbieding?

De V&D-aanbieding van €60 is niet scherp. Bij winkels als Media Markt, Dixons en Saturn kost dezelfde Seagate €55.

Lees meer over harde schijven.

Icidu 64 GB stick

Prijzencircusprijs: van €32,99 voor €24,99

Ons koopadvies

Op zich is €25 een mooie prijs voor deze grote geheugen stick van Icidu. We komen hem nog wel eens tegen voor €30. Als je niets om het merk geeft dan vind je in de meeste computerwinkels geheugensticks van vergelijkbare omvang voor lagere prijzen.

Spectaculaire aanbieding?

Niet echt. Er zijn vergelijkbare sticks voor minder geld verkrijgbaar.

HP Pavilion 17" notebook e120sd

Prijzencircusprijs: van €429 voor €399

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Het is dan wel een grote (en zwaargewicht) computer, maar hij draait maar op een klein motortje (een AMD E1). Stel je dus niet al te veel voor van de prestaties.

Spectaculaire aanbieding?

Nee, dit is geen scherpe aanbieding. Bij Modern vinden we het apparaat voor €5 meer.

Lees meer over laptops.

50 euro iTunes tegoed voor 40 euro

Prijzencircusprijs: van €50 voor €40 (alleen in de vestigingen, niet online)

Testresultaat: geen

Ons koopadvies

Met een iTuneskaart koop je tegoed voor je Apple-account. Met dit tegoed koop je eenvoudig je favoriete muziek, boek(en) of film(s).

Spectaculaire aanbieding?

V&D biedt €50 tegoed tegen €40 daadwerkelijke kosten. Prima deal! Hoewel de aanbieding niet uniek is. Andere winkelketens als Dixons en Kruidvat hebben regelmatig soortgelijke deals.