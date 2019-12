Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Bosch BGL2UA112 GL-20 met zak is gelijk aan de Bosch BGN2A112, maar dan is hij blauw en zonder parketborstel. De stofzuiger heeft een vermogen van slechts 600W. De zuigkracht kan elektronisch geregeld worden op de stofzuiger zelf, maar de hulpstukken kunnen hier niet in worden opgeborgen. Hij weegt nog geen 5 kg en heeft een werkbereik van 7,5 m.