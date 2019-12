Bosch BSG71266 Pro Energy

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Qua energieverbruik komt de Bosch BSG 71266 Pro Energy goed uit onze uitvoerige tests. De naam van deze 1200 Watt stofzuiger is dus goed gekozen. Hij verbruikt minder energie dan de meeste andere modellen die we getest hebben. In de meeste zuigtests (we doen er verschillende) blijkt dit model zich prima staande te houden. Wel is er één test waar hij onder het gemiddelde presteert. Hij compenseert dat echter weer door op enkele andere tests juist bovengemiddeld te scoren. Verder is dit een van de stillere stofzuigers die wij hebben getest. Wat het gebruiksgemak betreft is er wel wat op hem aan te merken. Zo gaat het deksel dat toegang biedt tot stofzak, motorfilter en uitblaasfilter lastig open. Ben je iemand die zich daar snel aan ergert, dat zijn er in onze productvergelijker voldoende modellen te vinden die makkelijker in het gebruik zijn.