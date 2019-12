Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch BSGL52232 Free'e is "De stofzuiger die verder gaat", volgens de reclamespreuk van Bosch. Het grote werkbereik van bijna 15 meter is een van de sterke punten van dit apparaat. Dit is enkele meters verder dan het gemiddelde werkbereik in onze tests. In veel huiskamers kom je dus de hele ruimte door zonder van stopcontact te wisselen. Minder positief zijn we over het geluidsniveau. Op dit punt scoort hij duidelijk minder dan in prijs vergelijkbare modellen. De 2200 Watt motor zorgt er voor dat dit model ook qua energieverbruik een matige score neerzet in onze test. De zuigprestaties maken een hoop goed. Hij scoort op veel punten bovengemiddeld. Wel moet je bij deze stofzuiger opletten dat je het goede mondstuk gebruikt. In sommige gevallen zuigt het parketmondstuk beter dan het standaard mondstuk. In andere situaties geldt het tegenovergestelde. In onze productvergelijker zie je wanneer je het best welk mondstuk kunt gebruiken.