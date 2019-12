Miele Complete C3 Black Diamond EcoLine (2016)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Black Diamond Ecoline is de aangepaste versie van de Complete C3 Black Diamond Ecoline die in 2014 op de markt is gebracht. Het energielabel is iets verbeterd. Kijk voor het juiste model naar de EAN code aangegeven op het product. De stofzakken zijn groot; er kan ruim 3 liter in. Een vermogen van 800 watt en een werkbereik van ruim 10 meter.