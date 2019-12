Numatic HVN 201-11 Henry Next

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De blauwe HVN 201-11 Henry Next is gelijk aan alle Henry en Hetty Next modellen, bekend van het lachende gezichtje. Het enige verschil is de kleur. En de HVN 207-11 Parquet heeft een extra parketborstel in plaats van de standaard geleverde hardevloerenborstel. Het is een rechtopstaand ketelmodel met een snoer die je handmatig moet oprollen. Hulpstukken kun je achterop de ketel plaatsen. Met een motorvermogen van 620 watt, een gewicht van 8,5 kg en een groot werkbereik van 15,6 m.