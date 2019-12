Rowenta RO7612EA Silence Force Cyclonic 4A+

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze groene zakloze Rowenta RO7612EA uit de Silence Force serie is technisch gelijk aan de RO7695EA en RO7691EA met een verschil in kleur en verschillende opzetstukken. Deze heeft, in tegenstelling tot de RO7695EA en de RO7691EA geen turboborstel of parketborstel. Daarom zijn de testresultaten voor deze 3 modellen verschillend. Alle drie de modellen hebben verschillende extra accessoires. Met een motorvermogen van 550W, een geclaimd geluidsniveau van 67dB.