Hoogpolige tapijten verzamelen veel stof en kruimels. Om die eruit te krijgen kan een turboborstel uitkomst bieden. Wij tonen welke stofzuigers een turboborstel voor hoogpolig tapijt hebben. Kies de beste stofzuiger voor hoogpolig tapijt door ze bij ons te vergelijken.

Stofzuigers voor hoogpolig tapijt getest

Wij hebben stofzuigers voor hoogpolig tapijt in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op hoogpolig tapijt en andere vloeren. Maar daarnaast onderzochten we hoeveel lawaai hij erbij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. We testen de stofzuigers ook op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van onder meer Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta.

Stofzuiger voor hoogpolig tapijt kopen

Als je een stofzuiger voor hoogpolig tapijt gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld of daadwerkelijk een turboborstel meegeleverd wordt.

Een turboborstel heeft ronddraaiende borstels, waardoor hij bijzonder geschikt is voor hoogpolig tapijt. Heb je een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd? Bekijk dan ook de scores voor 'stof van tapijt' en 'huisdierhaar van tapijt' om vast te stellen of dat echt zo is.

Stofzuigers voor hoogpolig tapijt vergelijken

V

Vergelijk de stofzuigers voor hoogpolig tapijt op functies en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op werkbereik, opbergen en snoeropwikkeling. En vergelijk ook op prijs om te zien wat een goedkope stofzuiger voor hoogpolig tapijt is.

Met een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste koop stofzuiger voor hoogpolig tapijt te vinden.