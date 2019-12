Samsung Cyclone Filter: review

Conclusie

Hoewel extra stofopvang als deze Cyclone Filter voordelen heeft, zijn deze niet doorslaggevend. Er zitten nadelen aan in het gebruik, maar bovenal: hij zuigt minder goed.

Voordelen

De constructie voelt stevig aan.

Het vuil is direct goed zichtbaar. Dit zorgt ervoor dat je makkelijk kunt zien wanneer je het reservoir moet legen.

Het is gemakkelijk om kleine voorwerpen - die je per ongeluk hebt opgezogen - terug te vinden in het filter.

Het legen gaat gemakkelijk

Het Cylone Filter kan gemakkelijk tussen zuigbuis en handgreep worden uitgehaald.

De stofzak raakt uiteraard minder snel vol, waardoor je zakken bespaart.

Nadelen

Het stofzuigen is even wennen, aangezien mondstuk en handgreep niet in een doorlopende lijn met elkaar staan. Er zit een knik in het geheel.

In plaats van alleen zak te verwisselen of bak te legen, moet je beide handelingen verrichten .

De capaciteit is beperkt.

De telescopische buis schuift minder gemakkelijk uit en wordt minder gemakkelijk losgekoppeld.

Zuigprestaties nemen af.

Zuigprestaties verminderen met Cyclone Filter

Omdat het Cyclone Filter bij de stofzuiger hoort, is de stofzuiger in zijn geheel getest mét het filter. Toch waren we benieuwd hoe goed de stofzuiger presteert zonder het filter tussen de handgreep en zuigbuis. We voerden 2 tests nogmaals uit; stof van tapijt zuigen en stof uit kieren zuigen.

Het verschil op tapijt is niet erg groot. Zónder filter presteert de stofzuiger iets beter.

Stof uit kieren zuigen wordt aanzienlijk beter zónder filter.

Zie je voordelen in het gebruik van een dergelijk opvangreservoir aan de handgreep, dan is de Cyclone Filter een optie. Het filter kun je er heel gemakkelijk tussenuit halen. Zuigprestaties gaan dan iets omhoog.

We hebben een dergelijk filter aan de handgreep eerder gezien. Bekijk onze review over de Max Filter.

Wat is een Cyclone Filter van de Samsung SC15F30WE?

De Samsung SC15F30WE is een stofzuiger met zowel een zak als een bak. Het stofreservoir wordt een Cyclone Filter genoemd. Het is een opvangreservoir dat tussen handgreep en zuigbuis bevestigd zit. Grote stofdeeltjes worden opgevangen in dit filter en kleinere deeltjes komen alsnog in de stofzak terecht.

De stofzuiger is ook te vinden onder de naam VC15F30WNEL. Het model wordt opgevolgd door de VC15F30WNLL. Dit is dezelfde stofzuiger met Cyclone Filter, maar dan mét energielabel.

De stofzuiger is met dit filter getest. Bekijk de testresultaten en specificaties van de Samsung SC15F30WE.