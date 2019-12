Snoer van Philips stofzuiger hapert

Nieuws|2 recent geteste Philips stofzuigers faalden in de test, waarin we bekeken of het snoer goed oprolt.

Levensduurtest snoer oprollen

Hoe voeren we zo'n 'levensduurtest snoer oprollen' uit?

Het snoer van alle stofzuigers in de test trekken we helemaal uit en laten we vervolgens automatisch weer inrollen. Dit herhalen we duizend keer. Dat simuleert 6 jaar lang 3 keer per week het snoer in- en uitrollen. Soms hapert een snoer even, maar rolt ‘ie daarna weer keurig op.

Snoer Philips stokt

Vrijwel alle stofzuigers doorstaan de test; het snoer rolt duizend keer in- en uit. Maar de versgeteste stofzuigers van Philips, de FC9330/09 en FC9333/09, halen nog geen 200 keer in- en uitrollen. Beide stofzuigers faalden in deze test. Het snoeroprolmechanisme krijgt het snoer niet meer helemaal in de stofzuiger gerold. Het mechanisme heeft voldoende kracht, maar binnenin de stofzuiger loopt het snoer vast tegen het einde.

Omdat we vinden dat een stofzuiger en stofzuigeronderdelen voldoende lang mee moeten gaan, krijgen deze Philips stofzuigers strafpunten. Het Testoordeel valt daarmee lager uit.

