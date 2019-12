topper-of-tegenvaller

Miele doet het goed

Miele is bij de introductie van het energielabel goed uit de startblokken gekomen en behaalt stuk voor stuk goede scores op deze energiezuinige zuigers. Ze blinken uit in gebruiksgemak, maar zuigen daarbij uitstekend.

Weer eens een Nilfisk

Het was alweer jaren geleden dat we een Nilfisk-stofzuiger in het lab lieten testen. Nilfisk is een zeer klein merk. Om voor zoveel mogelijk consumenten relevant te kunnen zijn, testen we stofzuigers die naar verwachting het meest worden verkocht. Daarom zitten er vaker grotere merken in de test. Toch heeft het merk een grote naam, want ons is herhaaldelijk verzocht stofzuigers van Nilfisk te testen. Dit keer dan toch een Nilfisk-stofzuiger in de test, met een opvallend goede score op stofuitstoot.

Zakloze Dirt Devils en AEG's

We testten sinds lange tijd ook weer eens stofzuigers van Dirt Devil, een zakloze dit keer. Van de 3 zakloze stofzuigers van AEG die we dit keer testten, viel er eentje zwaar tegen. Naast tegenvallende prestaties is dit ook te wijten aan een mankement tijdens de levensduurtest van de motor.

Bekijk de testresultaten.