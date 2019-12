Wat is de Philips Easy8 strijkplank?

De Philips Easy8 strijkplank met ShoulderWing-Systeem (GC240/05) is een 'unieke strijkplank' met '8 slimme oplossingen voor alle strijkproblemen' aldus Philips.

'Acht oplossingen voor alle strijkproblemen'

EasyWing of ShoulderWing systeem: twee 'vleugels' aan het uiteinde van de plank, die je in of uit kunt klappen om het strijken van overhemden en shirts makkelijker te maken Meerlagige strijkplankhoes: lagen van 100% katoen, schuimrubber en vilt. Dit moet zorgen voor een comfortabel en glad strijkoppervlak. Extra groot oppervlak om gemakkelijker grote lakens en dergelijke te strijken. Snoerhouder om ervoor te zorgen dat het snoer van het strijkijzer of de stoomslang niet in de weg zitten. Ophangrek waaraan je je gestreken overhemden en shirts hangt. Bewaarmand om bijvoorbeeld een mobiele telefoon, afstandsbediening van de tv of strijkconcentraat in te bewaren, zodat ze binnen handbereik zijn tijdens het strijken. Extra grote strijkijzermat, die zeer geschikt is voor stoomsystemen, maar ook hittebestendig is en dus veilig kan worden gebruikt met stoomstrijkijzers Kinder- en transportbeveiliging die voorkomt dat de strijkplank per ongeluk inklapt terwijl je aan het strijken bent, of openklapt tijdens het opbergen.

Lees ook de kooptips: waar let je op bij het kopen van een strijkijzer?

Philips Easy8 strijkplank: review

Het strijken van overhemden en groot strijkgoed gaat makkelijker met de Philips Easy8 strijkplank met ShoulderWing-Systeem dan met een reguliere strijkplank. Vooral de schouderdelen van overhemden strijk je sneller en netter door de schoudervleugels. Na het strijken hang je de overhemden aan een hangertje aan het ophangrek. Je hoeft ze niet meer over een stoel te draperen.

Opvallende punten

De schoudervleugels en het ophangrekje zijn de enige unieke punten van deze strijkplank die ook de moeite waard zijn. Het bewaarmandje dat aan de plank zit - waar je je telefoon of de afstandbediening in kunt doen - is geinig, maar niet meer dan dat. De strijkplank is groot en wat zwaar, wat zijn voor- en nadelen heeft. Er zijn ook strijkplanken van andere merken die net zo groot of groter zijn en minder dan €120 kosten.

Voordelen

De schoudervleugels maken het makkelijker om herenoverhemden netter te strijken.

De plank is lekker groot waardoor je strijkgoed minder vaak te verplaatsen en je grotere stukken in één keer kunt strijken.

De kinder- en transportbeveiliging voorkomt dat de strijkplank plotseling inklapt tijdens het strijken, of openklapt bij het opbergen.

Doordat hij groot en zwaar is, staat de plank lekker stabiel en heeft hij een mooie, luxe uitstraling.

Nadelen