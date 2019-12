Nieuw type stoomgeneratoren getest

Stoom maken in het ijzer

Beide fabrikanten verkopen momenteel apparaten die iets anders zijn dan we tot nu toe gewend waren van strijkapparaten. Waar een klassieke stoomgenerator een boiler in de basis bij de watertank heeft, heeft deze nieuwe variant de boiler in het strijkijzer. De stoom wordt dus niet in de externe basis aangemaakt, maar in het strijkijzer. De toevoerslang is dus koud, in tegenstelling tot wat we kennen van stoomgeneratoren.

Als stoomgenerator getest

Is het nou een stoomgenerator met de boiler op een andere locatie of is het een strijkijzer met een extern waterreservoir? Oftewel, hoort deze variant tussen de stoomgeneratoren of stoomstrijkijzers? Wij scharen hem onder de stoomgeneratoren. Simpelweg omdat je op het eerste oog geen verschil ziet met een andere stoomgenerator en het in feite weinig uitmaakt wáár de stoom vandaan komt. Het zijn tenslotte de prestaties die gelden.

Voordelig stomen

Omdat de boiler in het ijzer zit, is de basis met dezelfde capaciteit compacter, en dus lichter. Het ijzer is daarentegen weer iets zwaarder. De hoeveelheid stoom meet zich prima met de andere traditionele stoomgeneratoren. Het grootste, merkbare verschil zit hem in de prijs. Deze varianten zijn een stuk voordeliger geprijsd dan de gemiddelde stoomgenerator.

Getest

Wij testten de:

We kunnen nog meer van deze apparaten in de winkels verwachten, want Philips heeft aangegeven zich in de toekomst voornamelijk te richten op dit soort stoomgeneratoren.

