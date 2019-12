Philips GC4516/20 Azur Performer Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit stoomstrijkijzer GC4516/20 uit de Philips Azur Performer Plus serie heeft een automatische stoomregelaar. Met de Quick Calc release kan snel ontkalkt worden. Daarbij is dit model voorzien van een SteamGlide Pluszoolplaat. Met een speciale eco instelling. Dit model lijkt erg op de GC4516/40 die rood is en een druppelstop heeft.