Eerste indruk|Met 'augmented reality' (AR) heb je een 3D-ervaring zonder speciale bril. Deze week verscheen een nieuwe Ikea-catalogus en daarin zijn meerdere foto´s van AR voorzien: richt er een tablet of smartphone op en er 'groeit' een meubel in 3D uit de pagina. Wij namen de proef op de som.

Wat is Augmented Reality?

'Augmented Reality' of AR staat voor toegevoegde realiteit aan een foto. Een met een smartphone of tablet bekeken ruimte of object wordt binnen een paar seconden (na een automatische herkenning) voorzien van een extra informatielaag. Dat kan een andere foto zijn, een (3D-) animatie of zelfs een videobeeld.

Bijzonder bij AR is dat het beeld precies bovenop het beeld 'geplakt' blijft, zelfs als de camera een beetje beweegt. Vooral met 3D-beelden geprojecteerd in je eigen kamer is het effect indrukwekkend.

Ikea-catalogus 2014

Ikea is een van de eerste bedrijven die in Nederland echt werk maakt van augmented reality: de nieuwe catalogus van 2014 (net verschenen) bevat 100 foto's van meubels en lampen die ook in 3D zijn te bekijken in de eigen kamer.

Ikea Augmented Reality: Review

Hoe werkt het bij de Ikea catalogus in de praktijk? Je installeert de Ikea Catalogus-app op je telefoon of tablet, of je werkt een al geïnstalleerde app bij met de nieuwste catalogus (2014). Dat laatste kan binnen de app zelf.

De Ikea Catalogus app is er alleen in een versie voor Android tablets en -telefoons en de iPhone en de iPad (versie 2 of hoger).

Starten

In de app kun je de augmented reality op 2 manieren starten:

Door de elektronische 2014-catalogus bladeren in de app tot je een 3D symbool ziet.

2014-catalogus bladeren in de app tot je een 3D symbool ziet. Door de papieren catalogus voor 2014 bladeren tot je op papier een +-symbooltje ziet afgebeeld. In dat geval start je de app met de functie 'Scan' en richt je de camera van je telefoon of tablet op de pagina. Hierna zal de AR (of andere informatie) in beeld komen.

Helaas weet je bij de laatste methode niet of je echte 3D-meubels in beeld krijgt, of simpele extra foto's.

Tip: op pagina 171 van de Ikea-gids vind je in ieder geval meubels die je in 3D in je eigen kamer kunt visualiseren.

Werkt het goed?

De augmented reality in de Ikeagids werkt best leuk. Het kost even moeite omdat de instructies in de Ikea-app niet helemaal consequent zijn. 'Klik op start' zegt de app bijvoorbeeld in zijn uitleg. Terwijl er alleen maar 'Start tutorial' in beeld staat. Je blijkt steeds verplicht een stukje handleiding te moeten lezen. Maar die hulp kun je gelukkig ook overslaan (een keuze onderin de app).

De cover van de Ikeagids leg je ergens op de vloer, dat is namelijk het ijkpunt. Richt de camera van de telefoon of tablet op de gids en hierna verschijnt een 3D-bureastoel in de buurt van deze cover, en dat ongeveer ook in het juiste perspectief.

Hierna kun je, onderin de app, andere meubels kiezen om in je kamer te projecteren, op de plek van de bureaustoel. Met vingerbewegingen kun je het meubel in 3D roteren, verplaatsen en zelfs verkleinen en vergroten. Trek je het meubel naar je toe, dan wordt het meubel groter; logisch.

Is het realistisch?

Het effect van augmented reality in de Ikeagids is bijzonder, maar toch niet meer dan een gimmick. Feit is namelijk dat de kleuren van de 3D-meubels afwijken van de echte kleuren die je in de winkel krijgt. De gewone foto's van de papieren of elektronische catalogus zijn veel realistischer.

Ook zijn de verhoudingen, de formaten, van de 3D-meubels zijn niet altijd correct. Je kunt wel zelf met je vingers een bank, stoel of kast groter of kleiner schalen, naar het juiste formaat, en dan in je huiskamer 'neerzetten'.

Conclusie

Gimmick of niet, de kans is groot dat jij de 3D-effecten in de Ikea catalogus aan anderen laat zien als je het zelf een keer geprobeerd hebt. En dat is precies wat Ikea wil: dat jij gratis reclame maakt voor hun nieuwe catalogus.

Wat vind jij van de augmented reality toevoeging aan de Ikea catalogus? Heb je het zelf al geprobeerd? Laat een reactie achter onder deze review.