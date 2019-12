Apple iOS 11: eerste indruk

Eerste indruk|De jaarlijkse update van het Apple iOS-besturingssysteem is vooral een belangrijke voor iPad-gebruikers, mede dankzij verbeterde multitasking toepassingen, nieuwe aanpassingsmogelijkheden en het vernieuwde bedieningspaneel. De veranderingen voor de iPhone zijn deze keer een stuk kleiner. iOS 11 staat standaard op de iPhone 8 en iPhone X en is deze week als update te installeren op andere iPhones en iPads.

Conclusie

iOS 11 is vanaf 19 september beschikbaar als update. Je kunt hem dan vinden bij Instellingen > Algemeen > Software-update.

Heb je alleen een iPhone? Dan is iOS 11 voor jou niet zo spannend: met de nieuwe functie 'niet storen tijdens autorijden' en het aanpasbare bedieningspaneel als belangrijkste veranderingen is de update slechts een kleine stap. De aanpassingen van de notificaties en Apple's eigen meegeleverde apps zoals de camera-app zijn minimaal en in het laatste geval toch vooral merkbaar op een iPhone 7 Plus of nieuwe iPhone 8 of X.

Voor iPad-gebruikers is het een ander verhaal. Vooral voor zogenaamd productief gebruik, zoals tekstverwerken, e-mailen en fotobewerking is iOS 11 een flinke sprong vooruit. Met de app Bestandsbeheer kun je makkelijker teksten en bestanden slepen en neerzetten. Deze nieuwe functionaliteit werd vooral door intensieve gebruikers in iOS 10 gemist. Ook het nieuwe bedieningspaneel en de aanpasbare dock met je favoriete apps is daarvoor erg handig.

Al met al begint iOS op de iPad steeds meer te lijken op het MacOS-besturingssysteem op de MacBooks, al zullen de verschillen voor veel gebruikers nog altijd te groot zijn om de laptop definitief de deur uit te doen. Een MacBook of Windows-laptop blijft wat ons betreft nog altijd de betere keuze voor wie veel werkt met het toetsenbord. Daarnaast heb je - om het meeste uit iOS te halen - wel een prijzige iPad Pro nodig.

Update 20/9: Inmiddels hebben sommige gebruikers problemen met de Mail-app in iOS 11. Heb je zelf ook last van deze of andere kinderziektes in iOS 11? Laat het ons weten in de community.

Lees meer over de basis van het iOS-besturingssysteem.

Vernieuwd bedieningspaneel

Zowel voor de iPhone als voor de iPad is de grootste zichtbare verandering in iOS 11 het nieuwe bedieningspaneel. Als je van beneden het scherm naar boven veegt kom je nu in een volledig overlappend scherm terecht met alle aanpassingsmogelijkheden. Het ziet er wat overzichtelijker uit dan in iOS 10, waarbij het bedieningspaneel alleen in het onderste deel van het scherm verschijnt. Ook kun je met 3D touch of met langer indrukken van de bedieningselementen extra functionaliteit oproepen. Op die manier kun je bijvoorbeeld snel de wekker zetten.

Misschien wel de meest opvallende vernieuwing is dat je het paneel nu zelf kunt aanpassen. In de instellingen kun je zelf zogenaamde regelaars toevoegen en verwijderen. Zo kun je bijvoorbeeld snel een nieuwe notitie openen of de Apple TV afstandsbediening gebruiken.

Voor de iPad zijn de wijzigingen in het paneel nog wat ingrijpender. Hierbij zie je links in het bedieningspaneel al je apps die open staan en blijft onderaan het dock zichtbaar.

Bestanden-app

Helemaal nieuw is de Bestanden-app, die de iCloud Drive vervangt. Dit is een centrale plek waar je toegang hebt tot al je documenten en andere bestanden op je iPhone of iPad. Ook al je bestanden in iCloud en andere ondersteunde clouddiensten zoals Google Drive en Dropbox, vind je hierin terug.

In iOS 10 ontbreekt zo’n centrale plek en is het soms onhandig om bestanden te vinden omdat je dan vaak van de ene naar de andere app moet switchen. In de app kun je bovendien zelf mappen aanmaken, tags toewijzen en bestanden verplaatsen door te slepen, een beetje zoals in Finder in MacOS of in de Windows Verkenner.

De Bestanden-app is zowel te vinden op de iPhone als op de iPad maar komt vooral op de iPad Pro - in combinatie met de multitasking mogelijkheden - goed van pas.

In de preview-versie van iOS 11 (GM beta) zaten nog wel een paar oneffenheden in de Bestanden-app. Zo verschenen bij ons niet alle afbeeldingen op de iPad in de app en moesten we die handmatig toevoegen, ondanks dat ze ook in iCloud stonden. Het is dus te hopen dat de uiteindelijke versie hier niet mee kampt.

Alleen op de iPad

Apple heeft vooral op de iPad een aantal relatief grote wijzigingen doorgevoerd, die vooral gericht zijn op intensief gebruik zoals het werken met meerdere apps tegelijk:

Aanpasbaar dock

De meest opvallende vernieuwing op de iPad is dat je meer vrijheid hebt om het dock aan te passen. Zo kun je de rij met je favoriete apps zelf uitbreiden door er apps aan toe te voegen. Daarmee begint het steeds meer te lijken op het dock in MacOS.

Verbeterde multitasking

De mogelijkheid om meerdere apps naast elkaar te draaien was er al in de vorige iOS-versie, maar is in iOS 11 verder uitgebreid. Zo kun je vanuit een app een andere app openen en ernaast zetten, via het dock. Ook onthoudt de iPad welke apps je naast elkaar zet, waardoor je meerdere app-combinaties kunt gebruiken.

Er zijn nog steeds beperkingen. Zo kun je niet helemaal zelf bepalen waar je de vensters met apps neerzet en hoe groot ze zijn. Maar je kunt desondanks al een stuk meer dan in iOS 10. Daarin was de multitasking gewoon nog niet af. Wederom geldt voor iOS 11 wel nog steeds dat de nieuwe mogelijkheden alleen volledig werken in combinatie met een aantal apps.

Voor het gebruik van de Split View-functionaltieit - waarbij je 2 apps volledig naast elkaar zet - heb je wel minimaal een iPad Air 2, iPad mini 4 of een iPad Pro nodig. Op oudere iPads kun je alleen de Slide Over- en Picture-in-Picture-functionaliteit gebruiken, waarbij je een app alleen aan de zijkant over een andere app kunt weergeven.

Slepen en neerzetten

In het verlengde van de multitasking toepassingen liggen de uitgebreide mogelijkheden om content en bestanden van de ene naar de andere app te slepen. Je kunt 2 apps naast elkaar openen en dan bijvoorbeeld met je vinger een afbeelding of een stuk tekst van de ene naar de andere app verplaatsen. In iOS 10 kun je wel al 2 apps naast elkaar zetten maar vervolgens daartussen geen informatie uitwisselen.

Notificaties in het vergendelscherm

Het notificatiesysteem was bij de update naar iOS 10 al flink onder handen genomen, en is in iOS 11 dan ook nauwelijks veranderd. Het grootste verschil is dat eerder geziene meldingen nu ook te zien zijn op het toegangsscherm. Door daar omlaag te vegen verschijnen ze op hetzelfde scherm, waar je ze net als in iOS 10 kunt openen door op de melding naar rechts te vegen.

Vernieuwde App Store

Apple kondigde van te voren al aan dat het de appwinkel van iOS een nieuw uiterlijk zou geven. Dat is dan ook gebeurd, al zijn de veranderingen niet spectaculair te noemen. Bij het openen kom je meteen in het nieuw tabblad ‘Vandaag’ terecht, waar je aanraders van de redactie, verzamelingen van apps, en zelfs hele verhalen over apps vindt. Opvallend zijn de grote afbeeldingen en filmpjes, en het Games-tabblad, dat los staat van het Apps-tabblad. Al met al ziet de App Store er iets moderner uit.

Minder tracking cookies in Safari

Er zat al een optie in Safari waarbij je standaard cookies kunt tegenhouden, maar Apple heeft daar in iOS 11 een schepje bovenop gedaan. In plaats van alleen cookies van derde partijen (adverteerders) zal Safari voortaan ook alle andere cookies van websites verwijderen, zo lang je deze sites 24 uur niet gebruikt. Dat betekent dat sites die je slechts incidenteel bezoekt geen permanente tracking cookies kunnen achterlaten. Voor sites die je regelmatig bezoekt, zoals Facebook en Google, verandert er niets.

Apple zegt hiermee de privacy van de gebruikers te willen beschermen, aangezien bedrijven met tracking cookies veel te weten komen over het surfgedrag van gebruikers. Het is wat ons betreft dan ook een goede zet van Apple, al doet het weinig aan de diepgaande tracking-methodes van Google en Facebook.

Lees meer over cookies en hoe je je privacy verbetert op je iPhone en iPad.

Verbeteringen in Siri

Naast de bestaande mannenstem heeft de stemassistent Siri er een vrouwenstem bij gekregen. Beide stemmen klinken in iOS 11 volgens Apple natuurlijker en menselijker. Dat zou voor een deel liggen aan deep learning, waarbij Siri beter leert om de taal te spreken. Ook kun je nu vragen stellen aan Siri via tekstinvoer van het toetsenbord, voor wie dat liever wil. De nieuwe vertalingsoptie in Siri is in Nederland niet beschikbaar, maar alleen vanuit het Engels naar een paar andere talen.

Nieuw: Automodus

Wie de iPhone veel in de auto gebruikt heeft in iOS 11 een nieuwe optie om het toestel automatisch op 'niet storen' te zetten. Als je de optie aanzet, herkent je iPhone zelf wanneer je achter het stuur zit, om vervolgens de 'niet storen-modus' aan te zetten en desgewenst een automatisch antwoord te sturen naar wie je probeert te bereiken. Dat klinkt erg handig, maar we hebben nog niet kunnen uitproberen of het ook echt goed werkt.

Camera: QR code scanner en verbeterde portretmodus

Je hoeft in iOS 11 niet meer een losse app te downloaden voor het scannen van QR codes. Dat kan vanaf nu in de camera-app zelf. De overige aanpassingen aan de camera zijn klein, zo zijn er nieuwe filters in de app en meer bewerkingsopties met Live Photo’s.

Voor wie een iPhone 7 Plus, iPhone 8 of X heeft, is de camera wat meer veranderd. De zogenaamde portretmodus, die alleen op deze toestellen werkt, is namelijk uitgebreid met optische beeldstabilisatie en HDR-functionaliteit. Ook ondersteunen alleen deze toestellen (en de gewone iPhone 7) een nieuwere hardwarematige compressiemethode voor foto en video: met HEVC en HEIF worden je bestanden kleiner, met relatief weinig kwaliteitsverlies.

Lees meer over hoe je opslagruimte vrij maakt op je smartphone.

Augmented Reality

Een veelbelovende toevoeging in iOS is de ARKit, waarmee ontwikkelaars apps in Augmented Reality kunnen ontwikkelen. Met Augmented Reality (AR) kun je objecten op het scherm combineren met de werkelijkheid, bijvoorbeeld van je huiskamer. Zo kun je digitale elementen uit games op je eigen tafel weergeven. Je ziet het resultaat dan wel alleen op het scherm van je iPhone of iPad. AR wijkt af van het bekende Virtual Reality (VR), waarbij je met een zogenaamde VR-bril volledig in een digitale omgeving zit en er dus geen interactie mogelijk is met de echte wereld.

Apple claimt dat Augmented Reality met de ARKit een stuk beter werkt en er vooral veel realistischer uitziet, dan bestaande toepassingen, zoals Pokemon Go. Er zijn in de beta van iOS 11 nog geen apps beschikbaar die gebruik maken van AR dus we hebben het nog niet zelf kunnen ervaren. Maar Apple heeft bij de aankondiging van de nieuwe iPhones op 12 september een aantal veelbelovende demo’s laten zien.

Om Augmented Reality te gebruiken heb je wel een toestel nodig met een A9-chip of nieuwer, dus vanaf een iPhone 6s en SE en iPad 2017 of iPad Pro (alle modellen).

Ondersteuning oudere iPhones en iPads

Alle iOS-apparaten met een 32-bit processor zijn uitgesloten van de update naar iOS 11. In de praktijk zijn het de iPhone 5 en 5c en de iPad 4 die blijven steken op iOS 10. Apple staat namelijk alleen nog maar 64-bit apps toe aan de appstore en die werken niet op deze toestellen. De overstap naar 64 bit levert een vooral prestatiewinst op voor apparaten die wel een 64-bit processor hebben. Het is op zichzelf een goede ontwikkeling, maar natuurlijk wel jammer voor wie de update nu niet meer krijgt.

Wanneer updaten?

iOS 11 is vanaf 19 september beschikbaar als update voor onderstaande apparaten. Je kunt hem dan vinden bij Instellingen > Algemeen > Software-update. Staat de update er nog niet tussen? Dan zal het niet lang meer duren voordat hij alsnog verschijnt.

Het kan sowieso geen kwaard om even te wachten met updaten. In het begin zitten er namelijk altijd nog wel een paar kinderziektes in die er in latere versies uit worden gehaald. Na een week of 2 is de kust meestal wel veilig. Tip: maak bij elke grote update vooraf eerst een back-up.

Deze apparaten krijgen de update:

iPhone

iPad

iPod touch

iPod touch (zesde generatie)

Lees ook: