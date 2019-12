Lenovo A1000: review

Onopvallend uiterlijk

Budget tablets zijn vaak al te herkennen aan het uiterlijk: een dik formaat, dikke randen om het scherm en goedkoop uitziende materialen, ze ontkomen er niet aan. De Lenovo A1000 is hierop geen uitzondering. Hij weegt 340 gram, is 10,7 millimeter dik en de plastic behuizing oogt nauwelijks bijzonder. Toch ligt de A1000 door zijn ronde vormen prima in de hand. Ook voelt hij redelijk stevig aan.

Scherm valt tegen

Een van de belangrijkste onderdelen van een tablet is het scherm en helaas is dat net hetgene waarop de Lenovo A1000 flink tekort schiet. Vergeleken met andere recente budgettablets zijn de resolutie van 1024 bij 600 pixels en de bijbehorende pixeldichtheid van 170 laag. De iets duurdere Asus MeMo Pad HD 7 heeft een resolutie van 1280 bij 800 pixels (216 ppi) en dat is echt een wereld van verschil. Vooral tekst en plaatjes zijn hierop veel scherper.

Het scherm van de A1000 is te vergelijken met dat van de Acer Iconia B1-A71 (€130), één van de eerste budget tablets van een bekend merk. De resolutie is hetzelfde en bij zowel de Acer als de Lenovo zijn vooral de horizontale kijkhoeken niet om over naar huis te schrijven. Maar waar de Acer Iconia B1 nog een redelijke kleurweergave heeft, zijn de kleuren op de tablet van Lenovo dof. Ook is wit niet echt wit: er hangt een gele gloed overheen. Foto's, video's en ook webpagina's zijn hierdoor niet echt mooi. Wel is de maximale helderheid van de Lenovo hoger: dat maakt het scherm beter geschikt om buiten te gebruiken.

Prestaties

Ook de snelheid van de tablet is vergelijkbaar met die van de Acer Iconia B1. Ze hebben dezelfde dual-core processor, maar de Lenovo heeft meer (maar verouderd) werkgeheugen. In de praktijk zijn ze ongeveer even snel: het navigeren door Android en door je apps gaat redelijk soepel en je merkt pas dat het geen snelheidsmonsters zijn als je veel apps tegelijk draait of bij het spelen van veeleisende games, zoals Real Racing 3.

Net als voor het scherm geldt ook voor de prestaties dat ze door de toegenomen concurrentie niet meer bijzonder zijn voor een budget tablet. De quad-core processor van de Asus MeMo Pad HD 7 is merkbaar sneller.

500 MB voor je apps

De Lenovo A1000 komt met 16 GB opslaggeheugen maar vanwege een vreemde indeling kun je daar maar 500 MB van gebruiken om apps op te zetten. Erg vervelend, vooral omdat sommige apps (vooral games) alleen al groter zijn dan dat. Dat doet flink af aan de bruikbaarheid van de A1000: wat heb je immers aan een tablet waarop je nauwelijks apps kunt zetten? Via een omweg kun je wel apps op het andere gedeelte van het opslaggeheugen installeren, maar dit gaat lang niet met alle apps en snoept bovendien toch ruimte af van die 500 MB.

Op het moment van testen was er een firmware update beschikbaar voor de A1000. Helaas is het ons niet gelukt om die te installeren. We deden navraag bij Lenovo en het bedrijf liet weten dat deze update de beschikbare opslagruimte voor je apps vergroot van 500 MB naar 2 GB. Het is een stap in de goede richting maar nog steeds aan de lage kant: een paar grote apps en hij is alweer vol.

Voor het opslaan van bestanden, zoals films en muziek, heb je overigens meer ruimte (13 GB) tot je beschikking. De tablet heeft daarnaast de mogelijkheid een sd-kaart te plaatsen en usb-on-the-go voor extra opslag van bestanden.

Prima speakers

Volgens Lenovo is de A1000 vooral geschikt om muziek mee te luisteren. Het bedrijf heeft de tablet dan ook uitgerust met twee speakers (boven en onder het scherm) en geluidsverbeteringen van Dolby. Dat komt de kwaliteit ten goede: de stereoweergave klinkt prima voor een tablet en het maximum volume is hard genoeg. Je kunt daarnaast allerlei geluidsprofielen gebruiken en ook zelf met een equalizer aan de slag, maar dit werkt alleen in combinatie met een koptelefoon.

Apps & camera

Naast de mogelijkheid om je geluid in te stellen, bieden de voorgeïnstalleerde apps je niet veel toegevoegde waarde. Voor beginnende tabletgebruikers kan de app die verwijst naar een vrij uitgebreide Nederlandstalige instructiepagina handig zijn. Verder heeft de Lenovo A1000 één camera aan de voorkant met 0,3 megapixel. Voor het maken van foto's is hij ongeschikt. Videobellen is al iets beter te doen, maar ook dan is de beeldkwaliteit matig.

Accuduur

De accu van de Lenovo A1000 is groter dan die van de Acer Iconia B1. Dat resulteert in een iets langere en acceptabele accuduur van ongeveer 5-6 uur bij non-stop internetten.

Conclusie

Als je een goedkope tablet zoekt om alleen muziek mee af te spelen, dan is de Lenovo A1000 het overwegen waard. Alle andere gebruikers zijn beter af met een budgettablet als de Asus MeMo Pad HD 7, die een kleine €20 meer kost. Het matige scherm en de beperkte opslag voor je apps zijn gebreken waar je gewoon niet omheen kunt.

Pluspunten

Voelt degelijk aan voor een budgettablet;

De stereospeakers doen hun werk goed en op een hoog volume;

Minpunten

Schermkwaliteit zeer matig door slechte kijkhoeken en doffe kleuren;

Op prestaties ingehaald door de concurrentie;

Weinig opslagruimte voor apps.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.1 Jellybean (te updaten naar 4.2);

Beeldscherm: 7 inch (17,8 cm);

Pixeldichtheid: 170 ppi (redelijk scherp);

Gewicht: 340 gram;

Afmetingen: 199 x 121 x 10,7 mm;

Processor: 1,2 GHz (dual-core);

Opslagcapaciteit: 16 GB + micro-sd;

Netwerk: wifi;

Camera: 0,3 megapixel (voorkant);

Overige functionaliteit: bluetooth, micro-usb, usb on-the-go, accelerometer (versnellingsmeter).

