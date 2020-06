Apple iPad Pro 12.9 (2020) 256GB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 12,9 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 13.4. Hij is 8,1 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Het gewicht van 636 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,9 inch tablet. De schermresolutie is 2048 x 2732. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. De tablet heeft 256GB aan opslaggeheugen. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. De tablet heeft ook geen ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Apple heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.