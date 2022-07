Zoek je een tablet van Huawei voor jezelf of je kinderen? Kleiner dan 8 inch of groter dan 10 inch? Wij helpen je de beste voor jouw budget vinden.

Huawei tablets getest

We hebben meerdere tablets van Huawei in de test. De testresultaten lopen erg uiteen. Net als de andere tablets beoordelen we ze op veel onderdelen. Denk daarbij aan de scherm- en geluidskwaliteit, de accu, de snelheid, het gebruiksgemak en hoe goed alle functies van de tablet werken. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je alle testresultaten.

Huawei tablet kopen

Huawei heeft een aardig assortiment tablets, voor een groter en een kleiner budget. Stel je niet te hoge eisen aan een tablet, dan kun je kiezen voor een goedkopere tablet van Huawei. Voor betere kwaliteit betaal je ook iets meer.

Huawei heeft tablets van 10, 11, 12 en 13 inch. Voorheen hadden ze ook de 8 inch MediaPad, maar die wordt niet meer geproduceerd.

Huawei tablets vergelijken

Voordat je een Huawei-tablet koopt, doe je er goed aan ze met elkaar te vergelijken. Zo zie je hoe ze ten opzichte van elkaar en ten opzichte van andere merken presteren. Bekijk wat je belangrijk vind aan een tablet en hoe ze daar op scoren. Of kijk of de Huawei-tablets de opties hebben die jij wenst. Zoals GPS of een koptelefoonaansluiting.

Vergelijk dan ook de prijzen en bestel de Huawei-tablet van je keuze direct bij de webwinkel waar je het liefst koopt.