IFA elektronicatrends

Smartwatches

Op de IFA zagen we nieuwe smartwatches van verschillende fabrikanten.

De Samsung Gear S2 valt vooral op door zijn slanke, ronde behuizing en de handige draairing om het menu te bedienen.

valt vooral op door zijn slanke, ronde behuizing en de handige draairing om het menu te bedienen. De nieuwe Motorola Moto 360 is er in meerdere uitvoeringen (groot en klein) en het scherm is scherper dan dat van zijn voorganger.

is er in meerdere uitvoeringen (groot en klein) en het scherm is scherper dan dat van zijn voorganger. Echt nieuw is de Huawei Watch: een ronde smartwatch die in het zwart, zilver en goud is uitgevoerd.

In dit filmpje zie je de Samsung Gear S2:

In dit filmpje zie je de Motorola Moto 360:

Internet of Things: internet der dingen

Vrijwel alle grote merken doen iets met ‘Internet of Things’, ofwel het internet der dingen. Ze richten zich vooral op huisautomatisering. Zowel de grote als kleinere merken toonden voorbeeldhuizen met allerlei sensoren en camera’s. Zo ben je als bewoner meteen op de hoogte als je dak lekt, het raam nog openstaat of er beweging is gedetecteerd, ook als je niet thuis bent. Ook slimme thermostaten en verlichting zijn hier meestal op aan te sluiten, die uiteraard op afstand te bedienen zijn. De meeste systemen zijn nog niet te koop.

Fitness-wearables: monitor je gezondheid

Het was duidelijk een belangrijk thema op de beurs; het monitoren van je gezondheid. Een hele reeks van fabrikanten toonden allerlei wearables die bijvoorbeeld:

je hartslag bijhouden

je stappen tellen

hoeveel calorieën je verbrandt

hoe ver en waar je hebt hardgelopen

Daarnaast sporen ze je aan om genoeg beweging te krijgen, vaak stel je een dagelijks doel in. Ook kunnen sommige wearables bijhouden hoe goed je slaapt, op een app kun je vervolgens je slaapcycli bekijken. Soms zit dat vermomd in een heel geavanceerd jasje, soms juist in een ogenschijnlijk normaal horloge.

Bekijk in onderstaand filmpje TomTom's sporthorloge Spark, dat ook dient als muziekspeler.





Audio-speakers voor streaming

Zowel de grote elektronicafabrikanten als kleinere audiomerken bieden nieuwe speakers voor streaming-audio. We zagen heel veel oplaadbare Bluetooth-speakers, maar ook netwerksystemen voor door het hele huis (multiroom-audio). Het design is soms erg fraai.

De Samsung Multiroom speakers

De LG SoundPop 360

Tv-trends

Curved-tv's en ultra-hd (4K)

Op tv-gebied draaide deze IFA vooral om ultra-hd (4K) en curved tv’s - net zoals vorig jaar. Alle tv-merken hebben een flink aanbod ultra-hd-tv’s, waarvan wij er al veel getest hebben. Curved-tv’s zien we vooral bij Samsung, waar bijna de helft van de line-up curved is. LG, Philips, Panasonic en Sony volgen door ook enkele curved-modellen te tonen. Volgens de fabrikanten word je door een gebogen scherm meer in het beeld getrokken. Maar het is meer een kwestie van smaak, uit onze test blijkt dat curved-televisies niet beter scoren dan de platte televisies.

Lees ook: Netflix breidt zijn ultra-hd-aanbod gestaag uit

Hdr

Wel nieuw dit jaar is hdr, dat staat voor High Dynamic Range. Hdr-tv’s kunnen beelden met een hoge helderheid weergeven en hebben een beter contrast. Beelden met hdr hebben meer details in donkere en lichte delen van het beeld. Dit zorgt dus voor een nog mooier beeld, zeker in combinatie met de ook veel genoemde ‘Wide Color Gamut’. Beelden maken dan gebruik van een breder kleurenspectrum, waardoor ze er mooier uitzien en er ook meer detail in het beeld getoond wordt.

Helaas zijn die mooie beelden nog niet te zien voor consumenten. Op de IFA presenteerde de tv-merken wel tv’s die geschikt zijn voor hdr, maar de beelden moeten wel met hdr worden opgenomen. En alleen streaming-videodiensten, zoals Netflix lijken serieus bezig die beelden te ontwikkelen. Naar verwachting komt het eerste hdr-beeldmateriaal begin 2016 beschikbaar voor consumenten.

Oled

Ook dit jaar breekt oled weer niet echt door: alleen LG richt zich helemaal op oled met een aantal nieuwe tv’s. Panasonic komt dit jaar ook met één oled-tv op de markt. Sony, Philips en Samsung reppen met geen woord over oled.

Bekijk alle trends in onderstaand filmpje.

We zijn nog veel meer interessante producten tegengekomen op de IFA!