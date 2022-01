Geld Nieuwjaarsquiz 2022: juiste antwoorden

Bekijk per vraag het juiste antwoord door het item open te klappen. Je leest hier ook meer informatie en tips.

Reisverzekering

1. Een reisadvies vanwege corona heeft een kleurcode: groen, geel, oranje of rood. Welke uitleg is de juiste?

a) Groen: reizen kan, wel quarantaineverplichting bij aankomst

b) Geel: geen veiligheidsrisico's

c) Oranje: alleen noodzakelijke reizen, geen vakantiereizen

d) Rood: inreisverbod voor Nederlanders

Aansprakelijkheidsverzekering

2. Je wijkt met je e-bike uit voor een overstekende egel en komt tegen een geparkeerde auto. De autoschade is gedekt op:

a) De WA-verzekering van de automobilist

b) Jouw (allrisk) e-bikeverzekering

c) Jouw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

d) Dit is overmacht, het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt daarom de schade

Woonverzekering

3. Door een storm vallen er dakpannen van Piets huis op de schuur van de buren. Welke verzekering dekt deze schade?

a) De aansprakelijkheidsverzekering (AVP) van Piet

b) De inboedel- en opstalverzekering van de buren

c) De inboedel- en opstalverzekering van Piet

d) Dit is niet gedekt, het gaat om overmacht

Sparen

4. Als je spaart bij een bank in een Euroland is je spaargeld gegarandeerd beschermd tot €100.000.

a) Waar

b) Niet waar

Koop op afstand

5. Koop je bij een webshop, dan heb je meestal recht op een bedenktijd van:

a) 10 dagen

b) 14 dagen

c) 21 dagen

d) een maand

Incassokosten

6. Voordat een bedrijf incassokosten mag rekenen, moet je eerst een kosteloze betaalherinnering krijgen.

a) Waar

b) Niet waar

Garantie

7. Hoe lang heb je wettelijke recht op gratis reparatie of vervanging van een defect product?

a) 1 jaar

b) 3 jaar

c) 5 jaar

d) Dit is afhankelijk van de levensduur van het product

Betalen

8. Tot welke termijn na de incassodatum kun je een onterechte incasso terugboeken via de bank?

a) 10 dagen

b) 8 weken

c) 13 maanden

d) Dit kan niet

9. Met de app Tikkie kun je geld terugvragen van anderen. Een veilige Tikkie begint altijd met:

a) https://tikkie.nl/betaalverzoek/..

b) https://tikkie.me/pay/…

c) https://www.tikkie.nu/..

d) https://TikkieTikkieTikkie.nl/..

Hypotheek

10. Als je een hypotheek wil aanvragen, kan de geldverstrekker opzoeken of je een studielening hebt.

a) Waar

b) Niet waar

11. Als je een kind geld leent voor de aankoop van een huis (familiehypotheek), moet je naar de notaris.

a) Waar

b) Niet waar

Belasting/fiscaal

12. Je werkgever mag je in 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven. Hoe hoog mag die per dag zijn?

a) €2

b) €5

c) €8

d) €20

13. Wat is waar over studiekosten in 2022?

a) De studiekostenaftrek voor grootverdieners is volgend jaar iets lager.

b) Je kunt ze beter in 2021 maken dan in 2022.

c) Je kunt je ze niet meer aftrekken, als je geen ondernemer bent.

d) Geen van deze antwoorden.

Zorgverzekering

14. De termen ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’ bij de zorgverzekering betekenen hetzelfde.

a) Waar

b) Niet waar

15. Een zorgverzekeraar mag mensen weigeren voor de basisverzekering op basis van hun medische situatie.

a) Waar

b) Niet waar

Autoverzekering

16. Wie bouwt/bouwen schadevrije jaren en premiekorting op via de autoverzekering?

a) De eigenaar van de auto

b) De verzekeringsnemer

c) De regelmatige bestuurder

d) Iedereen die met de auto rijdt

Private lease

17. Wat betaal je, naast de maandprijs, zelf met een private leaseauto?

a) Brandstof

b) Wegenbelasting

c) Verzekeringspremie

d) Onderhoud

Beleggen

18. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je beperkt de risico’s door:

a) geld te lenen

b) beleggingen te spreiden (in product en tijd)

c) zoveel mogelijk te handelen

d) beleggingen te concentreren in 1 product, zoals bitcoin