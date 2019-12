Huishoudelijke handigheidjes op IFA 2015

Op de IFA in Berlijn worden de nieuwste huishoudelijke producten gepresenteerd. Meestal gaat het om een optimalisatie van eerdere ontwikkelingen. Ook maken we kennis met handigheidjes voor het huishouden.

Witgoed optimaliseert

De innovatie zit hem bij witgoed veelal in verbeterde prestaties. Zo zien we elk jaar producten die sneller, stiller, krachtiger, zuiniger etc. zouden zijn. Geen slechte ontwikkeling; het laat zien dat fabrikanten niet stil zitten en continu bezig zijn producten te optimaliseren. Uit onze testen zal straks blijken of de producten daadwerkelijk verbeterd zijn.

Leuke nieuwe ontdekkingen

Toch is het tussen de verschillende marketingkreten en claims door lastig om écht totaal nieuwe technieken of producten te vinden. Wel vonden we kleinere en grotere innovaties: handigheidjes voor in het huishouden. Hiermee krijgen we een goede preview van wat we straks kunnen verwachten op de markt. Zodra de producten in Nederlandse verkrijgbaar zijn, zullen we die nader bekijken en daar eventueel meer over berichten. Hier volgt een greep uit wat we tegenkwamen.

CordZero stofzuiger van LG

LG heeft een stofzuiger ontwikkeld zonder snoer, de CordZero. Volgens LG biedt deze stofzuiger optimale zuigprestaties met een 80V lithiumion accu, PowerPack. De stofzuiger moet voor gebruik worden opgeladen en kan vrij rijden zonder snoer. Tijdens het stofzuigen volgt de stofzuiger je automatisch, door middel van gemotoriseerde wielen. Met een sensor op de handgreep en sensoren op de body, 'voelt' de stofzuiger dat hij vooruit moet bewegen. Binnenkort doen we onze eerste indruk op met de CordZero en publiceren we onze bevindingen op deze site.

PerfectCook kooksensor van Bosch

Bosch introduceert de PerfectCook kooksensor waarmee overkoken tot het verleden zou behoren. Je plakt een rubberen dopje op je pan en hangt daar een ronde magnetische thermometer op en schakelt die in. Het werkt in combinatie met een speciale inductiekookplaat (op Bluetooth). De kookplaat herkent de thermometer en geeft dan 5 opties aan. De temperatuur van de pan kun je houden op; 70 graden (opwarmen), 90 graden (rijst koken), 100 graden (gewoon koken), 120 graden (snelkookpan), 170 graden (bakken). Als de temperatuur bereikt is, dan geeft de kookplaat een piepje en weet je dat je bijvoorbeeld de pasta erin moet doen. Ook kun je de gewenste tijd voor de betreffende temperatuur instellen.

PerfectFry-sensor van Bosch

De nieuwe PerfectFry-sensor op de inductiekookplaten van Bosch geeft aan wanneer het ideale temperatuurniveau is bereikt en olie de pan in kan. De sensor controleert ook de temperatuur tijdens het bakken en past deze indien nodig aan. Je kiest de optimale temperatuurstand op de kookplaat en de koekenpan wordt tot de juiste temperatuur verhit. Als de gewenste temperatuur bereikt is, kun je dat zien en horen.

Grillpanaccessoire voor Airfryer van Philips

De hetelucht friteuse van Philips heeft verschillende accessoires bij verschillende Airfryer-modellen. Zo is er een bakblik, een extra rooster, muffinvormpjes en de gewone bakmand. Daarnaast kun je voor de Avance- en Viva-collectie nu ook een accessoire kopen om op te grillen. Hiermee maak je grilstrepen op vis, vlees of groente. De grilplaat heeft wel een pittige prijs. (€54,99 voor de Avance, €42,99 voor de Viva).

Pasta & Noodle maker van Philips

Het kan een klus zijn om zelf pastadeeg te maken, te kneden en vervolgens in de juiste vorm te krijgen. Philips heeft een apparaat ontwikkeld waarmee je zelf verse pasta en noedels kunt maken. Eigen gekozen ingrediënten doe je in het apparaat en vervolgens gaat hij 15 minuten kneden. Daarna wordt het deeg door een vorm naar buiten geduwd en snijd je het af op de gewenste lengte. Er zijn verschillende vormen voor spaghetti, penne, fettucini en lasagnebladen.

Wurster van Severin

De introductie van de Wurster lijkt in Duitsland een logischere keus dan op de Nederlandse markt. Onze terughoudendheid zit hem met name in de prijs, de Wurster gaat maar liefst €399 kosten. Dat is erg veel geld voor een apparaat dat te vergelijken is met een tosti-ijzer en niet meer kan dan 2 worsten tegelijk braden. Toegegeven, worsten gaar je met dit apparaat snel - 5 minuten braden, 2,5 minuut voorverwarmen -mooi bruin zonder vet. De bediening is eenvoudig, net zoals het schoonmaken: de belangrijke onderdelen kunnen in de vaatwasser. De Wurster komt in een houten kratje en er zijn zelfs speciale sauzen voor ontwikkeld. Hij heeft 2 standen: 1 voor dikke en 1 voor dunnere worstjes. Je hoeft hierdoor niet bij je worsten te blijven als je ze braadt en het is sneller. De machine kan een maximale worstlengte aan van 160-220 mm en een maximale worstbreedte van 30 mm. Maar voor die prijs een apparaat dat je maar voor 1 ding kunt gebruiken...?

Aqua intense sprayarm van Beko

Om het water goed op de vuile vaat te sproeien, zien we bij vaatwassers verschillende manieren; extra sproeiarmen, sproeien van de zijkant of een kleinere sproeiarm bovenop de onderste sproeiarm. Beko brengt vaatwassers op de markt met een losse, extra sproeiarm. Deze sproeiarm zit onderin de vaatwasser en beweegt naast de standaard onderste sproeiarm 180 graden over de rechterkant. Extra vuile vaat zet je dan het beste rechtsonder in de vaatwasser.

Customflex van AEG

AEG ProFresh en TwinTech koelkasten zijn uitgerust met een flexibel opbergsysteem: customflex. Het customflex-systeem bestaat uit 6 verschillende opbergbakjes, 2 clips voor het ophangen van zakjes of briefjes en een rek aan de binnenkant van de deur met rails waar je de bakjes en clips aan ophangt. Met de 6 bakjes ben je flexibel, maar je hebt wel minder bergruimte dan normaal. Als je extra bergruimte wilt zul je extra bakjes moeten aanschaffen. Customflex is een techniek die wordt gebruikt in verschillende koelkasten. Er is daarom geen richtprijs.

Stoomkast van LG

De vormgeving ligt tussen een koelkast en een garderobekast. Het is een kast waarin je kleding kunt hangen die door de kast wordt opgefrist. Van onderuit komt stoom de kast in en trekt naar boven in de kleding. De roede met kledinghangers schudt de kleding heen en weer, alsof je de kleding uitklopt. Je kunt ervoor kiezen om de stoom een geurtje mee te geven, door gebruik te maken van een geurdoekje. Voorop de kast zijn verschillende programma's in te stellen.

PowerPro Aqua van Philips

Philips lanceert een steelstofzuiger, waarmee je kunt zuigen en dweilen tegelijkertijd. Hij werkt als een gewone steelstofzuiger op tapijt en harde vloeren. De voet van de PowerPro Aqua kun je echter ook aan een watertank met dweil bevestigen. De dweil plak je vast aan een watertankje en dit tankje verspreidt het water over een doekje. De steelstofzuiger klik je op dit tankje. Zo zuig je het vuil en dweil je de harde vloer in één beweging. Anders dan de AquaTrio die we eerder testten, kun je met de PowerPro Aqua ook tapijt zuigen. Maar met de AquaTrio zuig je gelijk het vuile water naar binnen in een opvangtank, terwijl de PowerPro Aqua alleen de vloer afneemt met een doekje.

