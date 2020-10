Test onkruidbranders

De beste onkruidbranders

Een onkruidbrander is een stuk gereedschap waarmee je onkruid op het terras kunt wegbranden. De brander werkt op gas of elektriciteit en produceert warmte. Door de warmte gaat het onkruid dood.

De 3 beste onkruidbranders, of eigenlijk de minst slechte, zijn:

Gloria Thermoflamm Bio Classic Richtprijs: €35

Testoordeel: 5,7

De beste (gas)brander, en een van de goedkoopste. Rothenberger Eco dakbrander - onkruidbrander Richtprijs: €40

Testoordeel: 5,7

De best presterende gasbrander. Gebruikt enorm veel gas. BSI Thermo Kill Trio Richtprijs: €50

Testoordeel: 5,3

De beste elektrische brander.

Omdat alle onkruidbranders onder de 6 scoren, krijgt geen enkele het predicaat Beste uit de Test of Beste Koop.We hebben dus een test zonder winnaars. De elektrische branders werken niet fijn, en de gasbranders slurpen energie.

Alle testresultaten

Merk & type Richtprijs Testoordeel Soort Gloria Thermoflamm Bio Classic €35 5,7 Gas Rothenberger Eco dakbrander - onkruidbrander €40 5,7 Gas CFH PZ4000 €27 5,5 Gas BSI Thermo Kill Trio €50 5,3 Elektrisch Hozelock 4187 €45 5,2 Gas Hozelock Green Power Evolution €69 5,2 Elektrisch Powerplus POWXG6601 €30 5,1 Elektrisch Batavia MaxxHeat basic 4 in 1 €50 5,1 Elektrisch Gloria Thermoflamm bio Fix €90 5,1 Elektrisch Hozelock Ecopower €49 5,0 Elektrisch

De prijzen zijn van januari 2019. Bekijk de volledige tabel

Ons advies

Hoe onkruid bestrijden

Je kunt veel doen om onkruid te voorkomen. Regelmatig het terras vegen zorgt er voor dat onkruid zich minder goed tussen de voegen kan nestelen. Maar onkruid vindt altijd wel een weg.

Je kunt onkruid bestrijden:

zonder energie te verbruiken.

zonder gif of chemicaliën.

zonder lichamelijke inspanning.

En van die opties kun je er 2 kiezen, maar geen 3. Onkruid verwijderen met de hand is de goedkoopste en de meest milieuvriendelijke oplossing, maar niet voor iedereen (meer) weggelegd. Onkruid verwijderen met chemicaliën (en daaronder rekenen we ook zout en zuur) raden we niet aan. Wat overblijft is energie, of eigenlijk: warmte. Als je regelmatig kokend water over het terras gooit, zal het onkruid afsterven. Maar je moet wel geduld hebben en het regelmatig herhalen.

Onkruidbranders: verwacht geen wonderen

Onkruidbranders gaan een stap verder. Kokend water is niet warmer dan 100°C, maar deze branders kunnen met temperaturen tot wel 2000°C het onkruid sneller bestrijden. Maar verwacht geen wonderen. De branders werken wel, maar als je echt in één keer je terras schoon wilt krijgen, kom je bedrogen uit. Dan ben je zelfs met de sterkste branders uren bezig om het onkruid helemaal weg te branden. Je zult de ‘behandeling’ dus vaker moeten herhalen en dan sterft het onkruid langzaam af. Wat dat betreft werkt het niet veel anders dan met kokend water.

Gas beter dan elektrisch

Gasbranders werken veel beter dan elektrische onkruidbranders. Elektrische branders bereiken veel lagere temperaturen en de warmte wordt nauwelijks verspreid. Voor een goede werking moet je het uiteinde van de elektrische brander als een soort stempel op het onkruid drukken, een paar seconden wachten en dan weer naar het volgende plekje. Een tijdrovend en vervelend werkje. De gasbranders daarentegen produceren een vlam van een centimeter of 5 die je veel beter staand kunt richten.

Hoog gasverbruik

Daar staat tegenover dat de gasbranders veel energie gebruiken. Met een gasfles van 600 ml, die de meeste gebruiken, kun je ongeveer een uur werken en ze kosten zo’n €5 per stuk. De gasbrander van Rotherberger is eigenlijk een dakbrander die bij onder meer Gamma wordt verkocht als onkruidbrander. Je sluit hem met een slang aan op grotere gasflessen. Hij produceert op vol vermogen een enorm grote en vooral wijde vlam waarmee je ineens een groot stuk terras kunt schoonbranden. Maar je verbruikt daarmee per uur wel bijna 7 kilo gas.

Met zo'n hoog energieverbruik is het moeilijk om de gasbranders als ‘milieuvriendelijk’ alternatief aan te raden.

Hoe wij testen

In februari 2018 testten we 10 onkruidbranders. We verbrandden allerlei soorten onkruid in het veld en op het terras, beoordeelden hoe snel en gemakkelijk dat ging en hoe snel het onkruid weer terug kwam. Daarnaast bepaalden we het energieverbruik voor gas- en elektrische branders keken we naar de degelijkheid en veiligheid ervan. Wat veiligheid betreft vonden we geen problemen, maar de degelijkheid van de constructie van de branders liet in een aantal gevallen te wensen over.

