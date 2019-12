AOW'ers in buitenland gekort

Nieuws|Ouderen in het buitenland verliezen toch hun koopkrachttegemoetkoming, in tegenstelling tot eerdere plannen.

Zo'n 280.000 Nederlanders die in het buitenland wonen en daar belasting betalen, verliezen per 1 juni enkele tientjes per maand van hun AOW, zo maakte het ministerie van Financiën bekend. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw plan, de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen, de tegemoetkoming KOB die op 1 juni 2011 ingaat.

De tegemoetkoming KOB vervangt de huidige tegemoetkoming AOW en is even hoog: € 33,09 bruto per maand. Ouderen in Nederland ontvangen de tegemoetkoming automatisch. AOW'ers die buiten Nederland wonen, krijgen de tegemoetkoming alleen als ten minste 90% van hun wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt.