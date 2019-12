Waarom een bril niet fiscaal aftrekbaar is

Dat consumenten verontwaardigd zijn dat een bril niet aftrekbaar is, snappen wij maar al te goed, maar het is helaas écht zo! We hebben de kamerstukken erbij gepakt om te ontdekken hoe het eigenlijk zover heeft kunnen komen dat kosten voor een bril sinds 2009 niet meer aftrekbaar zijn.

Slechte reden

Bij het wetswijzigingsvoorstel werd als reden gegeven dat een bril dragen zo gewoon/veelvoorkomend is, dat het eigenlijk geen afwijking is ten opzichte van gezonde personen. De Raad van State adviseerde trouwens in 2008 brillen aftrekbaar te houden, omdat er geen goede reden is voor uitsluiting van die aftrek. Maar helaas, de aftrekbeperking werd tóch ingevoerd.

Contactlenzen en ogen laseren

Een bril is dus niet aftrekbaar. Contactlenzen, lenzenvloeistof en een ooglaserbehandeling zijn dat evenmin. De sterkte doet niet ter zake. Alleen wie helemáál blind is, kan wat hij zelf betaalt voor hulpmiddelen ter vervanging van het gezichtsvermogen aftrekken.

Beddengoed

Uit de quiz blijkt ook dat je soms kosten mag aftrekken voor beddengoed. Maar: je krijgt de aftrek alleen als je minstens een jaar ziek bent en je door de ziekte extra kleding en beddengoed moet kopen of extra vaak moet wassen. Je mag dan een vast bedrag van €310 per jaar aftrekken. Hoe hoog de kosten precies waren, hoef je niet te bewijzen. Maar: wie kan aantonen dat hij meer dan €620 extra uitgaf hieraan, mag zelfs €775 aftrekken. Bewaar dan dus wél de facturen. Of je door deze aftrekpost ook echt minder belasting betaalt, hangt ervan af. Aftrekbare zorgkosten verminderen je belastbaar inkomen alleen voor zover ze uitkomen boven een per persoon variërend (inkomensafhankelijk) bedrag.

