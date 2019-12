Belastingtelefoon is gratis, maar niet met 0900-nummer

Nieuws|Waarschuwing: het telefoonnummer 0900-8628 is niet van de Belastingdienst. Het gaat om een peperdure ‘doorschakelservice’. Maar meer dan doorschakelen naar het gratis nummer van de Belastingtelefoon houdt deze ‘service’ niet in.

Duur betaald

De Consumentenbond ontving signalen dat als je via Google zoekt op bijvoorbeeld ‘nummer Belastingtelefoon’, bovenaan de zoekresultaten een betaalde advertentie staat van www.belasting-bellen.nl. Op deze site staat groot een 0900-nummer. Bel je dit nummer, dan word je voor €0,90 per minuut doorgeschakeld naar de gratis lijn van de Belastingdienst. Dit 0900-nummer is dus duur en voegt niets toe.

Belastingtelefoon

Het officiële nummer van de Belastingtelefoon is 0800-0543 en is altijd helemaal gratis. De Belastingtelefoon kun je bellen voor vragen, maar je kunt geen rechten ontlenen aan de antwoorden die je krijgt. In recent onderzoek van de Consumentenbond scoort de kwaliteit van deze dienst een onvoldoende.