Duidelijkheid rond controle- en servicethema’s

Nieuws|De Belastingdienst informeert dit jaar uit eigen beweging mensen bij wie in 2012 zaken zijn veranderd rondom lijfrenteaftrek, zorgkostenaftrek, verhoogde hypotheek en Duitse rente. Volgens de Belastingdienst kunnen de meesten van hen uiterlijk deze week een brief verwachten.

In de brief staat hoe je het thema in de aangifte moet verwerken. De ontvangers van de informatie zijn geselecteerd door de Belastingdienst op basis van de informatie die zij van banken en verzekeraars heeft ontvangen, en op basis van de aangifte van vorig jaar.

Belasting Telefoon

Mensen die tot de doelgroepen behoren en toch geen brief hebben gekregen, kunnen hem aanvragen bij de Belasting Telefoon. Dat kan de moeite waard zijn, want de Belastingdienst controleert dit jaar extra op deze thema's.

Heb je de aangifte al verstuurd voordat je de aanvullende informatie kreeg? Als je achteraf ontdekt dat je een fout hebt gemaakt, kun je een nieuwe aangifte insturen. Dit zou zonder problemen moeten gaan totdat je een definitieve aanslag hebt ontvangen. De deadline van 1 april geldt dan dus niet meer. Je wijzigt in de vernieuwde aangifte wat er bij de vorige versie verkeerd was gegaan en laat de rest van de informatie zoals je die al instuurde. Vergeet niet je veranderde aangifte opnieuw met je DigiD te ondertekenen en te verzenden.

Meer informatie:

Wat is Duitse Rente?