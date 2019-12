Nieuwe EU regelgeving sociale zekerheid

Nieuws|Vanaf 1 mei 2010 geldt voor de sociale zekerheid binnen de lidstaten van de Europese Unie nieuwe regelgeving voor werknemers die in een lidstaat wonen en in een of meer (andere) lidstaten werken.

De nieuwe regeling kan ertoe leiden dat een werknemer vanaf 1 mei 2010 in een andere lidstaat is verzekerd dan onder de bestaande regeling het geval is, meldt accountantkantoor Price Waterhouse Coopers (PWC). Tot 1 mei 2020 geldt hiervoor een overgangsregeling aldus de site van PWC. In dat geval blijft de werknemer verzekerd in de lidstaat waar dat nu het geval is zolang de situatie niet verandert.

Een werknemer is verzekerd in de lidstaat waar hij of zij werkt, óók als de woonplaats in een andere lidstaat ligt. Als een werknemer één werkgever heeft, is de werknemer voortaan verzekerd in de lidstaat waar deze woont, hij moet in dat land ten minste 25% van zijn tijd werken. Is dat niet het geval, dan is de werknemer verzekerd in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd.