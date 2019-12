Eigen belastingpagina

Home

Nieuws|In 2014 heeft iedereen in Nederland wellicht zijn eigen internetpagina bij de Belastingdienst. Op deze pagina kan iedereen nakijken hoe het staat met zijn belastingzaken. Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:28 april 2011

Dat zei Staatssecretaris Weekers op 26 april in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Als het goed is levert de persoonlijke belastingpagina meer gemak op voor de belastingplichtige. Het is een vervolgstap in het inzetten van digitale hulpmiddelen bij de aangifte.