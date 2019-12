Erfbelasting verlaagt vermogen box 3

We hebben sinds 1 januari 2010 nu echter een positieve wijziging. Moet u erfbelasting betalen (dat wordt gezien als 'schuld'), dan mag dat bedrag in mindering worden gebracht op uw vermogen in box 3. Hier geldt wel een drempel voor. Dit betekent dat de totale schulden in mindering kunnen worden gebracht als ze hoger zijn dan € 2.900 per persoon (of € 5.800 voor fiscale partners).