Toeslagen Geen coulance voor te late aangifte

Mensen die te laat aangifte doen over 2010 krijgen daadwerkelijk een boete. Die bedraagt maximaal €4.920.

Asha Stuivenwold , Expert Geld & Verzekering

Gepubliceerd op:28 april 2011

Tweede Kamerleden vroegen Staatssecretaris Weekers op 26 april in het vragenuurtje coulant om te gaan met mensen die hun aangifte te laat indienen. Weekers zei daar niets voor te voelen. In zijn ogen is iedereen ruim op tijd gewaarschuwd en kan iedereen op de hoogte zijn van de hogere boetes.