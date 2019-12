Landen waar u niet meer kunt zwartsparen

Met dit soort verdragen is het makkelijker voor de fiscus om informatie te krijgen van een ander land, ook zonder dat er een concrete verdenking van strafbare feiten tegen iemand bestaat. Landen waar u met zwart geld niet meer terecht kunt zijn:

Isle of Man

Jersey

Guernsey

Bermuda

Kaaiman eilanden

Turks & Caicos Islands

Anguilla

Antigua & Barbuda

Saint Kitts and Nevis

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

Cook Islands

Britse Maagdeneilanden

Bahama's

Saint Lucia

Mont Serrat

Andorra

Monaco

Liechtenstein

San Marino

Naar verwachting volgen Zwitserland en Gibraltar binnenkort. En besprekingen met Panama en Costa Rica zijn inmiddels opgestart.